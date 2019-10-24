409 فعاليات للطفل في «الشارقة الدولي للكتاب 2019»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ38، ضمن فعاليات الطفل، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، 409 فعاليات يقدمها 28 ضيفاً من 13 دولة عربية وأجنبية، ليقدموا مزيجاً متكاملاً من الورش في مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وتتضمن قائمة الدول المشاركة ضمن فعاليات الطفل: دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ولبنان، واليونان، والأردن، وسوريا، ومصر، وهولندا.

وتحتضن فعاليات الطفل، التي يقدمها المعرض على مدار 11 يوماً متتالياً، سلسلة متنوعة من الورش والفعاليات ومن أبرزها، ورشة «سحر الكتابة» التي تقدمها آن ماري رولاند من الولايات المتحدة، ومن هولندا تشارك آنيميك دورنج، بورشة «سندريلا والعالم».

ويشارك من إيطاليا، أنتونيلو تزي، ليقدم ورشة «ليلة مرصعة بالنجوم»، كما تشارك من أمريكا، ديبورا ريد لتقدم ورشة «تحفيز القارئ» ليتمكن خلالها المشاركون من تعلم كيف تُصاغ الجمل التي تأسر القارئ وتستدعي اهتمامه وتركيزه.

مزيج

وتقدم شركة سلمان للإنتاج من لبنان، ورشة «صورة سحرية»، التي تمزج بين سحر الصورة الضوئية والحروف الأبجدية والأشكال الدائرية، كما يقدم مختبر الفن من لبنان، سلسلة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، ومنها ورشة «قارورة الحكايات»، «قوارير المجرة»، «عالم الدمى»، «التصوير المفاهيمي»، «صخور القمر»، والكثير غيرها. ومن اليونان، يشارك الفنان يانيس بابادوبولوس، حيث يكشف خلال ورشة «الطلاء بلب الورق».

وتقدم الفنانة التشكيلية ضحى خصاونة من الأردن العديد من الورش والجلسات القرائية التي تمتع الأطفال وتمزج بين التعليم والمرح في آن واحد.

ورش العمل

ومن مصر، تقدم شيماء الكيلاني مجموعة متنوعة من ورش العمل ومنها ورشة «صلصال» . وفي ورشة «لعبة ولوحة» سيشكل الأطفال لوحة من الأوتاد والأربطة المطاطية مختلفة الأحجام من أجل تحسين التوافق البصري العضلي وزيادة قدرة الطفل على التركيز؛ أما ورشة «تناغم» فستشجع الصغار على إبداع لوحات فنية .

وتشارك من دولة الإمارات العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعنى بشأن الأطفال واليافعين، حيث تقدم هيئة الوقاية والسلامة ورشة «سلامة وحمود» التي تحدثهم عن المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها بأسلوب مرح. ويقدم المكتب الثقافي والإعلامي ورشة «رسوم وحروف» التي تدمج بين فصاحة الكتابة وجماليات الرسم، من خلال تقديم تصاميم فنية مميزة تمزج بين الأشكال والحروف.