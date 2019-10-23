فنانة عربية شهيرة تخضع لجراحة .. بسبب نملة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، لوعكة صحية، أدت إلى حجزها في أحد المستشفيات للخضوع لعملية جراحية.

وذكرت وكالة سبوتنيك، أن نخلة نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقة: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي، ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة، بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة".

وتابعت: "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت، بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم".

وأضافت: "بكل بساطة السبب نملة، صدقوني نملة، تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين و تيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكوا العمليات ".

وأوضحت: "نملة قرصتني وتسببت في التهاب تحول إلى خراج، ومع حلول الليل ارتفعت حرارتي وانتشر الألم وتعرضت للدوار ودخلت قسم الطوارئ".

وأتمت نخلة: "الحمد لله على كل حال وأنا في بيتي حاليا ويارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان أقدر أقف تاني".

يذكر أن سارة نخلة شاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة، إيمان العاصي.