جناح الدولة في «البندقية» يطرح برنامجه التدريبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية عن فتح باب التقديم لـ «برنامج التدريب في البندقية» ضمن دورة 2020 من بينالي البندقية. وسيتم تحديد 21 متدرباً من الشباب والطلاب عبر عملية اختيار تنافسية للمشاركة في برنامج التدريب في البندقية، الذي يتضمن سلسلة تعليمية من ورش العمل والمحاضرات وزيارات الاستوديوهات، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عملية.

وسيقضي المتدربون المتأهلون شهراً كاملاً في البندقية خلال الفترة من مايو ونوفمبر 2020، وسيتولون مهام الإدارة والإشراف على أعمال معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث سيمثلون دولة الإمارات في هذه التظاهرة العالمية، كما سيشاركون قصّصها وتراثها مع الزوّار القادمين من جميع أنحاء العالم. ويرحب الجناح الوطني بالشباب ممن يتعلمون أو يعملون في مجالات الفنون، العمارة، الدبلوماسية، العلاقات الدولية، أو ممن يتطلعون إلى تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية البارزة.

ويتناول معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، المُقام تحت إشراف القيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، موضوع بينالي البندقية «التعايش والانسجام معاً» من خلال سبر أغوار استخدامات الملح في منطقة السبخة الإماراتية باعتبارها مادة بديلة وصديقة للبيئة في أعمال التشييد والبناء.

منصّة مثالية

وفي هذه المناسبة، قال المتدرب ناصر النشاص، الذي يعمل حالياً كأخصائي تخطيط في دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «يوفر بينالي البندقية منصّة مثالية للشباب الواعد، تمكّنهم من تطوير مهاراتهم ومعرفتهم حول التبادل الثقافي».

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يفتح «برنامج التدريب في البندقية» أبوابه أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن يبلغون 21 عاماً فما فوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول التقديم للمشاركة في هذا البرنامج في بينالي البندقية 2020، يُرجى زيارة موقع الجناح الوطني لدولة الإمارات قبل موعد 20 نوفمبر 2019: nationalpavilionuae.org/‏venice-internship.