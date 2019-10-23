فعاليات «فن أبوظبي» 21 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق الدورة الحادية عشرة من معرض «فن أبوظبي» في منارة السعديات من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، بمشاركة 49 صالة عرض رائدة من 21 مدينة من كل أنحاء العالم.

تشهد هذه الدورة إطلاق أقسام جديدة إلى جانب قسم «فضاءات» القائم، بما فيها قسم «أبعاد جديدة: الصين اليوم» والذي يسلط الضوء على الفنون الصينية المعاصرة، وقسم «أبعاد جديدة: الهند» الذي يتمحور حول الفنون الحديثة في الهند.

ومن جهة أخرى، ستحظى صالات العرض غير المشاركة في هذه الأقسام بفرصة التقدم للمشاركة في قسم «المشاريع الخاصة» الذي يفتح أبوابه أمام جميع صالات العرض للمشاركة.

أعمال مرموقة

وبهذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي»: «ينفرد معرض فن أبوظبي كونه يجمع بين عرض أعمال فنية مرموقة تصاحبها برامج وفعاليات مميزة تضمن تجربة استثنائية لكل الزوار، ما يجعل منه أحد أكثر المعارض الفنية ابتكاراً على صعيد المنطقة.

ونسعى في نسخة هذا العام إلى تقديم المزيد من الأصوات ووجهات النظر المثيرة للاهتمام من مختلف أصقاع عالم الفن والمختارة بعناية للجماهير ومقتني الفنون، وذلك من خلال إضافة أقسام جديدة من المعارض ذات المحتوى المختص.

ومن خلال التعاون مع هذه الشخصيات الرائدة في عالم الفن، نهدف عاماً تلو الآخر للارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير عروض تقديمية قياسية لصالات العرض المشاركة، إضافة إلى تمكين جامعي الأعمال الفنية من مواصلة استكشاف الفنانين العالميين الناشئين والمرموقين في المعرض».

صالات العرض

يشرف الدكتور عمر خليف على قسم «فضاءات» الذي تشارك فيه ثماني صالات عرض هذا العام.

وتشتمل قائمة صالات العرض المشاركة على كل من «أثر» و«جاليريست» و«جاليري إيزابيل فان دين إيندي» و«جرين آرت جاليري» و«جافيري كونتيمبوراري» و«ليلى هيلر جاليري» و«صالون 94» و«الخط الثالث».

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور خليف: «لعبت الإمارات دوراً ريادياً على امتداد منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فقد تحوّلت إلى نقطة التقاء مركزية تجمع مواطني هذه الثقافات في انسجام تام من خلال الفنون البصرية».

وأضاف قائلاً: تشكّل الإمارات مكاناً مثالياً لاستعراض إمكانات الفنانين ومناقشة أصول الفن وتاريخه بكل حيادية.

مع إظهار الخصوصيات الثقافية للفنانين بشكل أوضح عبر السياق الغني الذي توفّره الدولة عموماً وأبوظبي خصوصاً.

لذلك يسعدني التعاون مع معرض «فن أبوظبي» على مدار العامين الماضيين للتعريف بفنانين من هذه المنطقة وفق أساليب جديدة يوفّرها قسم «فضاءات»، والذي قمت بتطويره، ما منحني تجربة قيمة تتمثل في رؤية هذا اللقاء بين الفنانين ومقتني الأعمال والقيّمين على المعارض وكل المبدعين والحالمين ضمن فعالية تتمحور حول الفن والأفكار المبتكرة.

مشهد جديد

ويسلط قسم «أبعاد جديدة: الصين اليوم»، الذي يقوم بالإشراف عليه القيم الفني العالمي الشهير جيروم سانس، الضوء على 9 صالات عرض تقدم أعمالاً مميزة لأهم الفنانين الصينيين المعاصرين.

ويعدّ سانس المؤسس الشريك والمدير السابق لمتحف قصر طوكيو في باريس. وسيقدم الفنانون الذين اختارهم سانس مشهداً جديداً للفن الصيني المعاصر.

وتشتمل قائمة صالات العرض المشاركة على كل من «ألماين ريك» و«تشايمبرز للفنون الجميلة» و«جاليريا كونتينوا» و«هانارت تي زد جاليري» و«إتش دي إم جاليري» و«ليمان موبن» و«شانغ آرت جاليري» و«تانغ كونتيمبوراري آرت» و«وايت سبيس بكين».

ويحتضن «فن أبوظبي» 2019 أيضاً قسم «أبعاد جديدة: الهند»، من تنسيق أشوين ثاداني، الذي يسلط الضوء على صالات العرض الهندية التي يأتي معظمها إلى أبوظبي للمرة الأولى.