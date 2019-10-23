نجاح رقمي لإطلاق أولى حلقات برنامج «رواد الفضاء»

المصدر: دبي- البيان

مجموعة من الأنشطة والفعاليات الجماهيرية مواكبة للنجاح اللافت والمتابعة الرقمية المرتفعة، التي حققتها الحلقات الأولى من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، والذي يبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وبمشاركة 12 مشتركاً من مختلف الدول العربية، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة استثنائية مع رائد الفضاء الكندي «كريس هادفيلد»، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

وأكدت هبة السمت مديرة إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، نجاح برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts) على شاشة تلفزيون دبي، من ناحية المتابعة الرقمية، الأمر يؤكد وصوله إلى شريحة واسعة من الجمهور الذي تابع الحلقات التلفزيونية الأولى، إلى جانب ما تم نشر من مقاطع فيديو ومنشورات رقمية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وسم البرنامج خلال الأسبوع الأول في (406) تغريدات ومنشورات رقمية، في الوقت الذي حققت هذه التغريدات عدد تفاعلات فاقت (23) ألف متابعة، فيما بلغ عدد منشورات حساب البرنامج الجديد على تطبيق «انستغرام» ما يزيد على (1.7 مليون) مشاهدة خلال الأسبوع الفائت، كذلك الحال بالنسبة للمنشورات الرقمية على صفحة البرنامج على «فيسبوك»، في الوقت الذي حققت تغريدات حساب البرنامج على «تويتر»، عدد مشاهدات بلغت 3 ملايين منذ الإعلان الرسمي عن إطلاق البرنامج الجديد على شاشة تلفزيون دبي ولغاية نهاية الأسبوع الأول بعد عرض الحلقة الأولى على الهواء مباشرة.

حملة تسويقية

وفي إطار التحضيرات التي سبقت الإعلان الرسمي عن إطلاق أولى حلقات البرنامج على شاشة تلفزيون دبي، قامت إدارة الإعلام الرقمي والتسويق في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، بالترويج للبرنامج الجديد عبر حملة تسويقية واسعة النطاق شملت كل أرجاء الإمارات والسعودية، وذلك من خلال الإعلانات الطرقية واللوحات الإعلانية، التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع أبوظبي والرياض ودبي وعدد من المدن الأخرى، بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية والضوئية الخاصة في عدد من المراكز التجارية الكبرى وعلى امتداد الشوارع الرئيسية في هذه المدن، فضلاً عن الإعلانات التلفزيونية التي كثف فيها تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية، الإعلان عن بدء بث الحلقات التلفزيونية، وذلك بعد أن قام تلفزيون دبي، بتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية لتقديم البرنامج الجديد.

فعاليات خاصة

على امتداد الشاطئ الشمالي لمنطقة «لامير» في مدينة دبي، استمتع الجمهور بالفعالية الخاصة التي أقامها تلفزيون دبي، وذلك بعد الاستعانة بمجموعة من المظليين من فريق نادي «سكاي دايف دبي» للقيام بإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد بطريقة مبتكرة عبر سماء دبي التي ازدانت بشعار تلفزيون دبي وبرنامج «رواد الفضاء»(Astronauts)، قبل أن يهبط أعضاء الفريق بالمظلات على شاطئ لامير وسط حماسة الجمهور ومتابعته لهذه اللحظات التي تم سعوا إلى توثيقها من خلال التقاط الصور مع الفريق والاستمتاع بتجربة متابعة هبوط المظلات للإعلان عن البرنامج التلفزيوني الجديد.

خطوات مقبلة

الكثير من الأفكار التسويقية والمشاريع المقبلة، سترى النور على صعيد زيادة قنوات التواصل مع الجمهور، الذي أبدى منذ الحلقات الأولى اهتماماً كبيراً بمضمون المنافسات والاختبارات التي سيخضع لها المشتركون من مختلف الدول العربية، وستكون متاحة بطريقة رقمية مبتكرة من خلال لعبة وتطبيق رقمي جديد يتم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقه والترويج له من خلال الإعلان عن مسابقة وجوائز كبيرة لمن يحقق أعلى النتائج في هذه المنافسة الافتراضية التي ستشعل حماسة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تماماً مثلما ألهمت الكثير من الشباب العربي للتفكير والسعي إلى ارتياد الفضاء والتعرف على أسراره ومراحل الوصول إليه.