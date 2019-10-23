افتتاح معرض كتاتيب السنوي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، أول من أمس في «بيوت الخطاطين» في قلب الشارقة، «المعرض السنوي الرابع لبرنامج كتاتيب» بحضور الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة.

وخلال الجولة في المعرض، كرّم عبد الله العويس الفائزين في مسابقة الخط العربي التي تقام للمرة الثانية، حيث أقيمت المسابقة بين فئات ثلاث، هي فئة الكبار، وفئة الناشئة من رواد المساجد وطلبة الجامعة القاسمية، وفئة السيدات من الجامعة القاسمية وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وقسمت الأعمال الفائزة على أنواع الخطوط.

وشارك في المعرض 113 مشاركاً، منهم 30 سيدة، وبلغ عدد الأعمال 130 عملاً خطياً.