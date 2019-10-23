«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في معرض الكتاب القانوني

المصدر: دبي ـ البيان

يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض الكتاب القانوني السابع الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمقر معهد التدريب القضائي في المدينة الجامعية بالشارقة. والذي يقام هذا العام بمشاركة 24 جهة من المؤسسات القانونية والجامعات والمكتبات المتخصصة في القانون.

وجاءت مشاركة المركز في المعرض الذي افتتح أمس، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2019، ضمن مسؤوليته المجتمعية وتعزيزاً لتضافر الجهود البناءة والعمل إلى جانب المؤسسات الوطنية في نشر الوعي حول الثقافة المحلية، وعرض إصدارات إدارة البحوث والدراسات والتعريف بباقي الإدارات ومكتبة المركز المتخصصة في الكتب والإصدارات التراثية والعلمية المتاحة للباحثين وطلبة العلم والثقافة.