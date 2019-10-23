جائزة الشيخ زايد للكتاب تطلق أولى ترجمات أعمالها الفائزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب ترجمات الكتب الفائزة في فرعي أدب الطفل والآداب لأول مرة إلى أربع لغات، وذلك ضمن ندوة حوارية للناشرين في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019.

حضر الندوة مجموعة من المؤلفين وأصحاب دور النشر الأجنبية، حيث تضمن إطلاق ترجمة الكتاب الفائز عن فرع أدب الطفل لعام 2018 «الدينوراف» للكاتبة الإماراتية حصة المهيري، إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية من قبل دار النشر الإيطالية ماركوس جي ماركوس؛ بالإضافة إلى ترجمة الكتاب الفائز عن فرع الآداب لعام 2015 «مجانين بيت لحم» للروائي الفلسطيني أسامة العيسة إلى اللغة الأوكرانية بالتعاون مع دار أنيتا أنتونينكو للنشر من أوكرانيا.

أطلق مشروع «كلمة» للترجمة النسخة العربية من كتاب «حكايات مائدة – عالم المأكولات في أبوظبي»، ضمن مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019. وصاحب تدشين الكتاب ورشة عمل تفاعلية وجلسة حوارية مع الكاتبة والمهندسة حنان سيد وريل.

تخللت ورشة العمل عرض وصفات من كتاب «حكايات مائدة» عبر منصّة الأطعمة المتخصصة في المعرض بإدارة الكاتبة والمحررة الصحفية جاكلين فوغت، قدّمت فيها وريل شرحاً وفيراً للمقادير والمكونات الأساسية لمختلف الطبخات المتضمنة في كتابها.

كما نظّم نادي «كلمة» للقراءة ندوة نقاشية بعنوان «مقارنة السيرة الذاتية في الأدب العربي والألماني: التشابه والاختلاف»، تحدّث فيها كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب.