بالصور.. أجمل الأماكن في دبي للتصوير

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تقريباً يستخدم غالبية سكان دولة الإمارات وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبدى منصة "إنستغرام" كأحد أكثر المواقع شعبية لذلك ليس من الغريب أن تكون مدينة دبي محط أنظار محبي "السيلفي" ممن يفضلون التموضع أمام مواقع الإمارة الجاذبة، بدءًا بناطحات السحاب الشاهقة في الخليج التجاري، وشوارع دبي القديمة المترعة بالفن، وصولاً إلى المعالم السياحية ذات الأرقام القياسية.. من هنا ونقلاً عن "يورو نيوز" نستعرض أفضل المواقع التي يمكن و"يجب" ارتيادها رفقة الكاميرا.

برج خليفة

لا تكتمل رحلة زيارة مدينة دبي دون "سيلفي" أمام أطول برج في العالم، حيث يقع برج خليفة الذي يعزز مكانته في أفق دبي على ارتفاع 828 مترًا ، كما أن الرحلة في داخله غير اعتيادية، وعلى وجه الخصوص عند التوجه من الطوابق 152 إلى الطابق 154، حيث أعلى ردهة في العالم مع إمكانية تناول شاي بعد الظهيرة والاستمتاع بالمشروبات المنعشة.

بلو ووترز دبي

تعد هذه الجزيرة التي تم افتتاحها حديثًا مقراً لفنادق خمس نجوم والعديد من المتاجر والمطاعم، مع اكتمال المشهد بإطلالات على البحر. ولا ننسى وجود أطول عجلة في العالم يبلغ ارتفاعها 80 مترًا، والتي أطلق عليها اسم عين دبي، ولكن يجب الانتظار حتى العام المقبل لبدء تشغيلها في الوقت يتواءم مع افتتاح معرض إكسبو 2020 المرتقب. ومع ذلك لا تزال العجلة نقطة ممتازة وجاذبة لالتقاط الصور.

دبي مول

قد لا يظن المرء أن زيارة أحد مراكز التسوق يمكن أن يخرج بمحتوى جيد يمكن عرضه على منصات التواصل، ولكن نظرًا لأن دبي مول من بين أكبر مراكز التسوق في العالم هناك فرص لا تعد ولا تحصى لالتقاط الصور في ممراتها الواسعة، كالتماثيل ذات الشكل البشري المعلقة وسط شلال عملاق، أو دبي أكواريوم حيث تسبح آلاف الحيوانات المائية. أما في الخارج توجد أكبر نافورة في العالم حيث يتم تقديم عروض كل 30 دقيقة لمجموعة من الموسيقى الرائجة.

لا مير

يُمكن للزائر الاستلقاء على الشاطئ أو تناول الطعام في أحد المطاعم أو حتى الذهاب إلى الحديقة المائية ولا ننسى الوجهة الترفيهية على الواجهة البحرية. وبصرياً، هنالك الجدران الفنية المتوزعة في أرجاء المكان حيث أعمال لفنانين محليين في صورة جداريات زاهية.

دبي القديمة

بعيداً عن أطول وأكبر مناطق الجذب السياحي في العالم يمكن للزائر العودة خطوة للوراء في نمط الحياة السريع وصولاً إلى نمط أبسط، وهذا هو فحوى دبي القديمة، بدءاً بمنطقة الفهيدي التاريخية حيث تتوارى المتاحف وصالات العرض والمنازل التراثية، وصولاً إلى منطقة السطوة حيث الكثير من الفنادق التي هي في متناول اليد والمفتوحة على العديد من المطاعم. كما أنك ستحتاج بالتأكيد لجولة على العبرة (سيارة أجرة مائية تبحر عبر خور دبي) بمبلغ لا يتجاوز سوى الدرهم الواحد، للوصول من بر دبي إلى ديرة (أو العكس). ناهيك عن الأسواق الرائعة التي تتسع لكل شيء، من التوابل إلى الذهب والمنسوجات.

البرواز

هذا المعلم الجاذب والذي تم تشييده بكل حرفية يتماهى مع أجواء التصوير الفوتوغرافي وذلك لأن الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 150 مترًا يؤطر المدينة بشكل جميل. يمكنك أن تشهد على عدة جوانب من الإمارة القديمة إضافة إلى الأفق المعاصر للجانب الحديث من المدينة، كما أن هنالك متحف صغير يعبر في تاريخ دبي وخططها الطموحة للمستقبل.

ميراكل غاردن أو حديقة العجائب

تصل مساحة الحديقة لحوالي 72000 متر مربع وتضم في جعبتها ملايين النباتات والزهور. ناهيك عن كونها الأكبر من نوعها في العالم، طبيعياً. وسنوياً، من منتصف نوفمبر إلى منتصف مايو ، يتم افتتاح المساحة التي تضم مجموعة متنوعة من مناطق الجذب والمروج الطبيعية. أكبر مجسم للزهور لميكي ماوس، والذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا، هو أحد الصنائع المثيرة للإعجاب والتي تستحق الزيارة، وقد نجح عام 2019 في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر مجسم في العالم. هناك أيضًا نسخة طبق الأصل وبالحجم الطبيعي لطائرة الإمارات "إيرباص A380" مغطاة بالآلاف الأزهار.

الصحراء

عند الحديث عن الجزيرة العربية لا يمكننا إغفال صحاريها، ومن هنا فإن بدبي مناطق يكسوها الأصفر، بكثبان رملية تسلب الألباب. وفي هذا السياق، تقدم العديد من مكاتب الرحلات السياحية رحلات لاستكشاف والاستمتاع بمناخ الصحراء حيث يمكن تناول وجبة في مخيم تراثي على الطراز البدوي، وارتداء ملابس للزي المحلي، وركوب الإبل وحتى الذهاب في مغامرة على الكثبان الرملية. وجميعها لحظات تؤرخ على منصات التواصل الاجتماعي.