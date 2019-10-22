أم تفاجأ برؤية شبح في غرفة رضيعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت أم بحالة من الرعب والفزع على طفلها البالغ من العمر 18 شهراً، بعد أن وضعته في سريره، لتكتشف خلال الاطمئنان عليه عبر كاميرات المراقبة الموضوعة بغرفته، شبحاً على هيئة طفل يحدق بطفلها وهو نائم في السرير.

قالت الأم التي تعيش بولاية إلينوي الأمريكية، وتبلغ من العمر 32 عاماً، إنها في البداية اعتقدت أن ما رأته عيناها عبر شاشات المراقبة مجرد خيالات بصرية وحاولت تجاهل الأمر، لكن ظهور الشبح منعها من أن تخلد إلى النوم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية.



ونشرت الأم صوراً مخيفة عبر صفحتها في الفيس بوك، قائلة إنها حاولت التسلل إلى غرفة ابنها بمصباح يدوي، للتأكد من الشبح الذي كان يحدق إلى طفلها مرة أخرى، وبعد ذهابها إلى غرفة الطفل لم تجد أي شيء غير عادي على الإطلاق موجود بسرير ابنها.

وكانت السيدة في هذه الأثناء تجلس بمفردها بالمنزل هي وابنها، حيث كان زوجها يعمل خارج المنزل في تلك الليلة.

وتبين في النهاية أن الشبح كان عبارة عن ملصق على هيئة طفل موضوع أسفل مرتبة سريرابنها، واكتشفت هذا الأمر حين قامت برفع الملاءة عن سرير طفلها، لتهدأ وتسترخي بشأن وجود شبح بغرفة رضيعها.