النيابة المصرية تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية محمود البنا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت النيابة العامة المصرية في بيان تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل الطالب محمود البنا والتي أصبحت قضية رأي عام في مصر نظراً للطريقة البشعة التي قتل بها، بالإضافة إلى سجل المتهمين المليء بسوابق التعدي على فتيات وشباب مصريين.

وأكدت النيابة المصرية في بيانها إحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل محمود البنا المعروف بشهيد الشهامة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مضيفة أن النيابة تقوم بتحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها، حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفت على مشاهدة المقاطع المصورة لأجهزة المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة.

كما اطلعت النيابة على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم الأول في القضية محمد راجح إلى المجني عليه وحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها، فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

واستدعت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دون الإخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودون تمييز بين خصوم الدعوى.

وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين المصريين بالتريث والتعقل واحترام القانون. وأن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع، لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جميعاً، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء.