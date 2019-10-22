توكارتشوك تعد بكتاب «يفاجئ الجميع» العام المقبل

المصدر: وارسو - د ب أ

تعتزم المؤلفة البولندية الفائزة بجائزة نوبل للأدب أولغا توكارتشوك نشر كتاب جديد العام المقبل، من المحتمل في الخريف.

وقالت توكارتشوك (57 عاماً)، أمس، في فروتسواف، إن الكتاب سوف «يفاجئ الجميع»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.

وغالباً ما تأخذ أعمال توكارتشوك القراء إلى عالم ما بين الحقيقة والخيال، كما أنها معتادة على استخدام أدوات السرد بشكل غير مألوف. وتعليقاً على حصولها على جائزة نوبل في الأدب، أعربت توكارتشوك عن مخاوف من أن أعمالها سوف تكون الآن عرضة «لتوقعات لا تُصدّق»، وسوف يكون منتظراً منها أن «تحاول أن تصلح العالم».

تصف توكارتشوك، وهي متحدث صريحة بشأن القضايا السياسية، نفسها بأنها مؤيدة لحقوق المرأة، وغالباً ما تعرب عن دعمها لحقوق اللاجئين والأقليات والقضايا البيئية.

ووصفت المؤلفة الكتابة بأنها «إحدى أكثر الوظائف المثيرة للوحدة في العالم».