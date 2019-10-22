«مبصرون بالإرادة» في منارة السعديات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية «مبصرون بالإرادة» للتوعية بقضايا المكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، يوم 15 أكتوبر الماضي في منارة السعديات بأبوظبي.

تضمنت الفعالية سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية، من بينها جولة لأصحاب الهمم في حديقة الأولمبياد الخاصة في منارة السعديات، ومسيرة خاصة تحاكي ما يعانيه أصحاب الهمم من المكفوفين، وجلسات للعلاج بالصوت، إضافة إلى ورشة عمل في استوديو الفنون بمنارة السعديات.

وتعليقاً على ذلك، قال سعود الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة: «تعتبر فعالية «مبصرون بالإرادة» إحدى الخطوات التي اتخذتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والاندماج، من خلال الوعي والتعاطف مع جميع أفراد المجتمع، لذلك من المهم توعية أفراد مجتمعنا بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، لإرساء مجتمع أكثر تكاملاً وتعاطفاً مع محيطه.

وبفضل الجهود التي تبذلها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يحظى المجتمع بفرصة أكبر للتعاطف مع أصحاب الهمم ومعرفة المزيد عن مواطن قوتهم وإمكانياتهم، ويسعدنا التعاون مع مؤسسات مجتمعية فاعلة، لرؤية مردود ذلك في تكاتف وتعاون أفراد المجتمع لدعم أصحاب الهمم ومشاركتهم إنجازاتهم».

من ناحيتها، قالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، مدير إدارة مكتب رعاية المكفوفين بمؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إنّ يوم العصا البيضاء العالمي يعد من المناسبات العالمية المهمة التي تحرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على المشاركة فيها»، مؤكدةً أن «تفاعل مجتمعنا مع أبنائنا من أصحاب الهمم ومشاركتهم الإيجابية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتبناها وتقوم بها المؤسسة لهو أكبر دليل على الوعي والتقدم الحضاري الذي يتمتع به مجتمعنا».