باقة فنون متنوعة على مسرح «الشارقة للكتاب 2019»

المصدر: الشارقة - البيان

تجمع خشبة مسرح الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية والتعليمية الشيقة، التي تستمر على مدار 11 يوماً.

ويجمع المعرض نخبة من الفنانين المتخصصين في مجالات الاستعراض، والرسم، وألعاب الخفة، والعازفين على الآلات الموسيقية، ورواة القصص، إلى جانب الممثلين في العروض المسرحية المقدمة لمختلف الفئات العمرية بهدف غرس البهجة في نفوسهم، وإتاحة الفرصة للمشاركة في فقراتها المختلفة.

مسرحية

وتتضمن الفعاليات عرضاً لمسرحية «واكاندا»، بطولة هنادي الكندري، وطارق الحربي، ومحمد المسلم، وبدر الشعيبي، وناصر عباس، ورهف العنزي، وروان مهدي، وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب الموهوبين ولديهم قدرات خارقة، وتنتمي مسرحية «واكاندا»، «للمسرح الأسود»، الذي يعد مسرحاً إبداعياً يعتمد سينوغرافيا متميزة.

كتاب الأدغال

ويعود ماوكلي فتى الأدغال الشهير من خلال العرض المسرحي المستوحى من قصة الكاتب روديارد كبلينغ الكلاسيكية الشهيرة، وذلك ضمن فعالية «عرض كتاب الأدغال المسرحي»، الذي يدور حول ماوكلي وأصدقائه، كما يسلط الضوء على أهمية التعليم والقراءة بطريقة مدهشة.

تجربة فريدة

وتتيح فعالية «الأطفال الذين هبطوا إلى الأرض» للمشاركين فرصة إطلاق العنان لمخيلاتهم وقدراتهم في مساعدة كل من زينغ وزونغ اللذين هبطا إلى الأرض طلباً للمساعدة على إنقاذ كوكبهما، أما «عازفو الطبول» فيقدمون لجمهور المهرجان الثقافي عرضاً احترافياً مثيراً باستخدام الأضواء الساطعة والألعاب البهلوانية.

رسم وألعاب

كما تتيح ورشة عمل رسام الشرر «اللوحات السريعة»، للمشاركين من مختلف الفئات العمرية إبداع لوحاتهم الخاصة باستخدام الشرر، وهو نوع إبداعي من الفنون التشكيلية التي تعد اللوحة خلال بضع دقائق فقط.

ولألعاب الخفة والسحر نصيب من الأنشطة، حيث تأخذ فقرة «الرياضات السحرية» الجمهور في رحلة لاستكشاف الحضارات القديمة، وتعرفهم بالسحرة والعلماء القدامى.