«دبي للثقافة» تدعم مواهب الناشئة بـ«كتابة روايات للفئة المفقودة»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي ورشة «كتابة روايات للفئة المفقودة»، ضمن برنامج الكتابة الإبداعية الذي تسعى من خلاله لدعم المواهب في مختلف مجالات الأدب، والارتقاء بمستوى الفكر، ورفع نسبة الإنتاجية في المحتوى المعرفي المتميز من خلال عدة ورش تخصصية تحتضنها المكتبات، وتتناول مختلف مجالات الكتابة المتنوعة كالرواية، والقصة القصيرة، والمقال، إضافة إلى أدب الأطفال واليافعين، وأدب الرحلات، والنقد الفني، وغيرها.

واستهدفت «كتابة روايات للفئة المفقودة» اليافعين والناشئة الذين يسعون لتطوير مواهبهم في مجال الكتابة الأدبية، من خلال خطة مدروسة تضمنت 4 مراحل، تقوم على البحث والصياغة والتحرير وصولاً إلى النشر، وذلك على مدى 4 أيام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي.

وأشرفت على الورشة الكاتبة والرسامة ميثاء الخياط المتخصصة في أدب الطفل، التي اصطحبت المشاركين في رحلة جالت فيها في فضاءات الإبداع الرحبة.

وبالانتقال إلى المرحلة الثالثة، رسمت الكاتبة مع المشاركين خريطة الرواية، وتناولت ترتيب المشاهد، وكتابتها بصيغ مختلفة.