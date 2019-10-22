«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في النسخة الـ71 «لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019»، وذلك من خلال مشاركة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها في فعاليات الحدث.

وحفلت أجندة قنديل للطباعة والنشر بالفعاليات والندوات، التي سعت من خلالها إلى تسليط الضوء على مشاريعها وإنتاجاتها الأدبية الجديدة، إلى جانب استعراض مستجدات بعض مشاريع ومبادرات المؤسسة على المستوى العالمي.

وقامت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض بالترويج لبرنامج دبي الدولي للكتابة لإطلاق ورشة «الكاتب الزائر»، حيث تم تبادل الأفكار مع الجهات العالمية المماثلة لاستضافة كتاب عالميين في الإمارات لفترات زمنية مختلفة، ينجزون خلالها مشاريع كتابية عن ثقافة الإمارات. وكذلك عقدت قنديل اجتماعاً مع اتحاد الناشرين العرب لترشيح ثلاثة كتب أنتجتها للعرض وبيع حقوقها وهي: «تشكيل الأماكن العامة» و«صور من العراق 1912» و«أسماء الأماكن العامة». كما تم إطلاق كتاب «كيف تصبح صقاراً؟» باللغة الألمانية والإنجليزية، وكتاب «الأماكن العامة» باللغة الإنجليزية.