"فتاة ملتحية" تغدو نموذجاً ملهماً للنجاح في بريطانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

اختلافك عن الآخرين بالشكل أو الهيئة أو حتى الأفكار قد يجر عليك ما لا يحمد عقباه من الأشخاص المحيطين بك ومن المجتمع ككل، وقد تتعرض في كثير من الأحيان إلى التنمر بطريقة أو بأخرى. وهذا ما حدث مع هارنام كور، الناشطة الاجتماعية والخطيبة المفوهة في عدد من الحملات التي تهدف إلى مساعدة الناس على قبول صورة أجسامهم والتأقلم معها والتعافي من أثر التجارب التي واجهوا فيها التنمر أو إساءة المعاملة والخجل بسببها.

وبحسب موقع "بي بي سي عربي" فإن هارنام تعلمت كيف تفتخر وتحتفل باختلافها بأجمل الطرق. وهنا تكتب لنا عن تجربتها وقصة نجاحها ولماذا تستحق النتيجة التي حققتها كل هذا العناء.

تقول: "عشت حياتي كشابة ملتحية منذ أن كان عمري 16 عاماً. في سن الثانية عشرة، شُخصت إصابتي بحالة تعرف باسم (متلازمة المبيض المتعدد الكيسات) والتي تتسبب بتغيير طريقة أداء المبيض لوظيفته".

وتوضح: "أحدثت هذه الحالة عندي اختلالات هرمونية قادت في نهاية المطاف إلى أن تنمو لحية جميلة، على الرغم من أنني لم اترك لحيتي تنمو إلا بعد سنوات من تعرضي للتنمر وسوء المعاملة من زملائي في المدرسة والغرباء في الشارع".

تحديات يومية

واجهت هارنام تحديات كبيرة في حياتها، تقول: "عندما كنت في سن المراهقة بشأن ثقتي بنفسي وجسدي بسبب مظهره غير المألوف. إذ لم أرَ أي شخص يشبهني بطريقة ما، في المجلات أو على شاشات التلفزيون. اعتقدت أن هناك خطأ ما في جسدي، كنت أشعر بالاغتراب بين زملائي في المدرسة بسبب مظهري. كنت فتاة صغيرة ملتحية، وكل ما أردت فعله هو أن أبدو طبيعية".

وتتابع: "كان عليّ السقوط تسع مرات، لأعيد التقاط أنفاسي في المرة العاشرة وأدرك أن المجتمع يحتاج إلى تغيير بعض الصور النمطية حول معنى الجمال، ومعنى أن تكون رجلاً أو امرأة أو شخصاً ما. وسرعان ما أدركت أن قوتي أتت من أن أكون حقاً نفسي ومن أعماق قلبي".

وتقول هارنام إلى أن المجتمع يحتاج إلى أن نكون أشخاصاً أكثر انفتحاً وصدقاً بشأن موضوع من نكون من أجل تنوعه وازدهاره. وتضيف: "لذلك قمت بإطلاق لحيتي وواجهت العالم بقوة. كان ذلك أصعب ما قمت به في حياتي. وفي كل يوم يمر في حياتي، كنت أقول لنفسي: ارفعي رأسك عالياً وابتسمي واضحكي وكوني لطيفة. إن جسدي يساعدني في أن أعيش وأساعد الآخرين، ليست لدي القوة لأكره جسدي وما أنا عليه".

حب الذات

"نمارس ضغوطاً شديدة على أنفسنا عادةً من أجل الوصول إلى مرحلة نحب فيها ذاتنا، على الرغم من أن كل ما نحتاج فعله حقاً هو أن نكون عطوفين على أنفسنا والآخرين" تقول هارنام.

وتضيف: "إن جسمك لك لتبتهج وتحتفي به. تخلص من أولئك الذين على قائمة أصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يشعرونك بأنك لا تستحق الحياة التي تعيشها، وأولئك الذين في حياتك العادية الذين يشعرونك بأنك تحتاج إلى أن تتغير و لا تكون كما أنت بصدق. لديك حياة واحدة وتستحق كل السعادة التي يمكنك الحصول عليها خلالها. سيصبح الناس ممتعين حالما نقرر تقبل بعضنا البعض".