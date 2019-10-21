نائبة في البرلمان تستعين بـ 8 شبيهات للغش في امتحانات الجامعة

المصدر: البيان الإلكتروني

فضائح الفساد السياسي والنهب الاقتصادي التي تنتشر بين المسؤولين في بنجلاديش لم تقف عند هذا الحد، بل انتقل الفساد إلى الغش في الامتحانات، وكان آخرها طرد النائبة في البرلمان تمني نصرت من الجامعة بعد الاشتباه في أنها استعانت بـ 8 شبيهات بها ليؤدين الامتحانات مكانها، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وبحسب ما أفاد موقع "روسيا اليوم" فإن تمني نصرت التي تنتمي إلى حزب رابطة عوامي قد دفعت مبالغ مالية لنساء يشبهنها ليؤدوا محلّها 13 امتحاناً على الأقلّ.

وتكشّفت الفضيحة المدوية بعدما دخلت محطة «ناجوريك تي في» الخاصة قاعة امتحان وتحدّثت مع المرأة التي تنتحل هوية نصرت في تسجيل لقي انتشاراً واسعاً.

وكانت نصرت التي انتخبت عضواً في البرلمان العام الماضي مسجلة في جامعة بنجلاديش المفتوحة، وقال أحد المسؤولين في الجامعة: «طردت لأنها ارتكبت جنحة، وألغينا تسجيلها وهي لن تتمكن أبداً من الالتحاق بجامعتنا مرة أخرى».

يذكر أن الغش في الامتحانات وتسريب الأسئلة أمر شائع في بنجلاديش.