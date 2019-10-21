سعودي يحرم بناته من الهوية والنيابة تتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة " عكاظ " السعودية اليوم ، قصة مواطن سعودي حرم بناته من الهوية الوطنية، مؤكدة أن النيابة العامة تدخلت لرفع الضرر عن البنات المتضررات .

ووفقا للصحيفة فقد أحالت النيابة العامة الشخص المعني إلى المحكمة المختصة، بتهمة «إساءة معاملة قاصر».

وأوضحت أن طليقة المواطن «وكيلة بناته» اتهمت طليقها بأنه حرمهن من الهوية الوطنية، مما منعهن من استخدامها في شؤون حياتهن ودراستهن.

وأكدت أم القاصرات، في شكوى للإدارة العامة للحقوق الخاصة بإمارة منطقة جازان، أن طليقها «أبو البنات» رفض تسليم إثباتات بناته التي أخذها منهن، وأصبحن متضررات لعدم وجود هوية وطنية وهن يدرسن في الجامعة.

وفيما استجوبت النيابة الأب، أجاب بأن سبب سحب الهويات من بناته، أن طليقته تعيش معهن، وتسافر دون محرم ودون علمه، فسحب الهويات خوفاً وخشية.

من جانبها رفعت النيابة العامة الدعوى للمحكمة، مطالبة بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء ما بدر منه.