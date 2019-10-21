«إنسومنيا دبي».. 3 أيام حافلة بالأنشطة المتميزة

المصدر: دبي - البيان

اختتم مهرجان «إنسومنيا دبي»، المهرجان الأكبر للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها ترقّباً، والذي ينعقد بالشراكة مع «جلوبال إيفنت مانجمنت» التي تتخذ من دبي مقراً لها، فعالياته المتميزة التي استمرت على مدار 3 أيام استثنائية في مضمار ميدان.

عطلة لا تنسى

قدم مهرجان «إنسومنيا دبي» تجربةً فريدةً فاقت جميع التوقعات، حيث انغمس عشاق الألعاب الإلكترونية في ملاذٍ فريد أتاح لهم الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب الإلكترونية على مدار الساعة. وإلى جانب الباقة المتميزة من منصات الألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والرياضات الإلكترونية وتجارب الألعاب القديمة والألعاب اللوحية وألعاب الورق.

ترفيه عالمي

نظم مهرجان «إنسومنيا دبي» تشكيلةً واسعةً من الأنشطة الترفيهية الحية التي لبّت تطلعات الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالمغامرات تلك، حيث شهد الزوار عروضاً مذهلة لألعاب الخفة، إلى جانب عروض «ببجي» و«فورت نايت» و«أوفر ووتش» و«أساسينز كريد» التي قدمتها مجموعة من مؤدي «ويست إند ورلدوايد» الحائزين العديد من الجوائز العالمية.

وبعد قدومهم من باريس خصيصاً للمشاركة في «إنسومنيا دبي»، حرص S3 Freestyle، فريق الشخصيات المؤثرة في الألعاب الإلكترونية المنقولة بالفيديو، جنباً إلى جنب مع نخبة من أفضل لاعبي الأسلوب الحرّ على إطلاق عاصفة يومية من التشويق على المسرح الرئيسي ومنطقة «فيفا» من خلال ما قدموه من حركات ومراوغات مذهلة وعروض ساحرة.

ولم ينته المرح عند هذا الحد، حيث شارك الزوار أيضاً في مسابقات «جست دانس» ومنافسات تحريك الشفاه مع الأغاني، فضلاً عن مشاهدة الحركات الرائعة التي قدمها فريق الرقص «إنسومنيا» دانس كرو وغيرها الكثير.

ألمع النجوم

بعد دخولهم المذهل إلى موقع الفعالية خلال يومها الأول على متن السيارات الخارقة التابعة لشرطة دبي، التقى جوش وإيثان وتوبي، مجموعة The Sidemen الشهيرة على يوتيوب، بالزوار في فعالية مفتوحة أمام جميع حملة التذاكر، وشاركوا بالتقاط صور السيلفي وتقديم جوائز مميزة وتوقيع الصور ولعب التحديات المباشرة «واحد ضد واحد» في منطقة «فيفا». كما قدمت مجموعة The Sidemen العديد من المفاجآت للمعجبين الحاضرين على مدار أيام الفعالية.

وانغمس SeaPeeKay، نجم يوتيوب ولعبة «ماينكرافت»، في لقاء المعجبين وتحيتهم أثناء مشاركته في العديد من الأنشطة المميزة، بما في ذلك المقابلات المعمقة على المسرح الرئيسي والتحديات المباشرة «واحد ضد واحد» في منطقة «ماينكرافت».

جوائز

شهدت التصفيات التأهيلية عبر الإنترنت تسجيل ومشاركة أكثر من 3 آلاف شخص، قبل الانتقال إلى النهائيات الكبرى في مهرجان «إنسومنيا» التي شهدت منافسات حماسية بين أكثر من ألف لاعب للظفر بمجموعة جوائز تبلغ قيمتها ربع مليون درهم إماراتي. وأقيمت المسابقات، التي استمرت طوال الليل لتعكس روح المهرجان الحقيقية، بالتعاون مع «جيمرز هب الشرق الأوسط»؛ وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الـ 24 -48 ساعة المقبلة.