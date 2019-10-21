دبي تجتذب نجوم الموسيقى والغناء نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي حالياً لاستقبال كوكبة من النجوم العالميين الذين سيحيون حفلات موسيقية واستعراضية في عدد من المواقع بدبي خلال شهر نوفمبر المقبل، من بينها «حفل دا-بانغ: ذا تور ريلوديد» و«ايه آر رحمن» و«جنون»، حيث سيتاح شراء تذاكر الحفلات والاستعراضات للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

ويقام حفل استعراضي يقدمه أبطال ونجوم فيلم «دا-بانغ»؛ سلمان خان، وكاترينا كايف، وسوناكشي سينها، وجاكلين فرنانديز وغيرهم.

وذلك في إطار حملتهم الترويجية للفيلم بعنوان «دا-بانغ: ذا تور ريلوديد». يقام الحفل مساء يوم 8 نوفمبر 2019 في قاعة كوكا كولا أرينا.

وفي ذات القاعة أيضاً، يقام حفل يحييه المنتج والموسيقار «ايه آر رحمن» مساء يوم 15 نوفمبر. كما ستكون القاعة على موعد مع حفل «واي نات! مهرجان مزيكا» وهو جزء من احتفالات «واي نات! يولو».

ويحيي هذا الحفل مجموعة من المواهب والفرق المصرية مساء يوم 22 نوفمبر من بينهم فرقة الروك «كايروكي»، والثنائي «شارموفرز»، وفرقة الروك الخماسية «مسار إجباري»، وينضمّ إليهم أيضاً المغني المعروف محمود العسيلي، والثنائي «ديسكو مصر»، وفرقة H.O.H. ومن أفريقيا، يطل على جمهور دبي مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى الأفريقية في مهرجان «وان أفريكا» الموسيقي، الذي يعود إلى دبي بعد العرض الناجح خلال العام الماضي، في حين تتضمن الموسيقى المقدّمة في المهرجان أنواعاً عديدة مثل «أفروبيتس»، و«آر أند بي»، و«البوب» و«الراب».

ويشارك في المهرجان العديد من النجوم المعروفين والصاعدين من نيجيريا وأوغندا وغيرها من الدول الأفريقية، مساء يوم 15 نوفمبر في دبي فستيفال أرينا.

ومن عقد الثمانينيات، تحيي فرقة «ديكون بلو» الاسكتلندية للبوب روك حفلها مساء يوم 14 نوفمبر في القرية الأيرلندية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهرت بها في منتصف الثمانينيات مثل «ريل غون كيد» و«تشكوليت غيرل».

كما يشهد شهر نوفمبر حفلاً تحييه النجمة العالمية «دوا ليبا» الفائزة بجائزة «بريت» وجائزة «غرامي»، على مسرح «ذا بوينت» في نخلة جميرا مساء يوم 15 نوفمبر.

ويستضيف دبي أوبرا يوم 20 نوفمبر أمسية غنائية رائعة يُحييها مايكل روزنبرغ، المغني وكاتب الأغاني الحائز جوائز، والمعروف باسم «باسنجر». كما يعود الموسيقي والملحن وعازف البيانو المعروف غي مانوكيان إلى دبي أوبرا بعد أن قدّم عرضاً ناجحاً في عام 2018. ويحيي حفله المرتقب مساء يوم 28 نوفمبر.

وتعود فرقة «جنون» الباكستانية الثلاثية إلى دبي مساء يوم 29 نوفمبر في استاد سوق دبي الحرة للتنس للمرة الثانية هذا العام.