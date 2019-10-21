رباعي تشاليك في مسرح المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف مسرح المجمّع الثقافي، الخميس الماضي حفلاً موسيقياً كلاسيكياً، بمشاركة رباعي تشاليك العالمي الشهير، بينما احتضن أول من أمس العرض الأول في منطقة الخليج لحفل الرقص «حرب الخط واللون»، لمصمم الرقص صمويل ماثيو.

عزف الرباعي خلال عروض المجمّع الثقافي في أبوظبي، قطعاً موسيقية من التراث الفرنسي والشرقي الأوروبي، تضمنت مؤلفات سان صانز ودفوراك، بالإضافة إلى مقطوعات من القرن التاسع عشر والموسيقى المعاصرة. يتكون رباعي تشاليك العالمي الشهير، ذو الأصول الفرنسية الروسية، من أربعة إخوة، جمعهم حب الموسيقى وأداء عروضها معاً منذ الصغر.

وقدم الرباعي حفلاته في العديد من المهرجانات في فرنسا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا، التي كان بعضها قد بث مباشرة على شبكة موسيقى فرنسا.

حرب الخط واللون

وفي ذات السياق، شهد المجمع الثقافي السبت الماضي، العرض الأول في منطقة الخليج لحفل الرقص «حرب الخط واللون»، لمصمم الرقص صمويل ماثيو، الذي بدأ الرقص مع ريجين شوبينو وجان كلود جالوتا، وأسس في السنوات الأخيرة أسلوبه الخاص، وهو سر اهتمامه بالسيرك وعارضيه.

استلهم ماثيو عرض «الحرب» من مهارات الفنان إيف كلاين، الحاصل على الحزام الأسود في الجودو، الذي تأثر فنه بالرياضة، كما كتب عن الباليه. كما استعان صمويل بفنان السيرك المتخصص في الألعاب البهلوانية الهوائية، جوناس لوكلير، من بروكسل، مع الراقصة فابين دونيو. يكشف «الحرب» (حرب الخط واللون)، في إطار ثلاثي عن مساحة انعدامية الوزن، حيث تسمح الأطواق بتعليق الأجسام دون قيود.