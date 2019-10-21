دبي تفتتح ممر المشاهير وتمنح «نجمتها» إلى 9 مبدعين جدد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تواصل دبي رحلتها في إبهار العالم، وها هي تبدأ خطوة جديدة، تضيء بنجمتها سماء الفن، لتهتدي بها عيون العالم التي كانت تترقب افتتاح ممر المشاهير، في وسط مدينة دبي، حيث تلمع زوايا «دبي ستارز» التي منحت لعدد كبير من مشاهير العالم، ممن تركوا بصمة لافتة في قطاعات الموسيقى والسينما والرياضة، والفن التشكيلي والأزياء والتواصل الاجتماعي وغيرها.

ومع الإعلان عن افتتاح ممر المشاهير، منحت دبي نجمتها بالأمس إلى 9 نجوم جدد، طالما أثروا الميادين السينمائية والموسيقية والرياضية بأعمالهم.

على رأس هؤلاء كان الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والمصري أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وبلقيس فتحي، وسونام كابور، وياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال السابق، وأيضاً راشد الماجد، والباكستاني عاطف أسلم، والمؤثر الاجتماعي خالد الأميري.

مراسيم منح نجمة دبي تمت خلال مؤتمر صحافي عقدته شركة إعمار أمس، في فندق بالاس بوسط مدينة دبي، حيث أكدت خلاله شيماء بن بريك، المدير العام لمنطقة وسط مدينة دبي، افتتاح المرحلة الأولى من الممر أمام الجمهور، مبينة في تصريح خاص لـ«البيان» أن المشروع سيتضمن 10 آلاف نجمة، وأن المرحلة الأولى منه تتضمن 400 نجمة.

لا توقعات محددة لعدد زوار ممر المشاهير في دبي، والذي يشكل جزءاً من وسط مدينة دبي، بحسب شيماء بن بريك التي قالت لـ«البيان»: «تجذب وسط مدينة دبي سنوياً الملايين من زوار دبي، لكونها منطقة مفتوحة، واحتضانها العديد من أيقونات دبي، وعلى رأسها برج خليفة، ونافورة دبي، لذا فممر المشاهير سيكون إضافة نوعية لوسط مدينة دبي، حيث يستقبل الجميع من حول العالم، ممن يتطلعون إلى الوقوف بجانب هذه النجمات التي نكرّم فيها مشاهير العالم في العديد من القطاعات، بدءاً من السينما والموسيقى، ومروراً بالرياضة، والأزياء وغيرها، وتوقعاتنا حول عدد الزوار للممر لا حدود لها».

ونوهت شيماء إلى أن «دبي ستارز» نبعت من فكرة الاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي التي تحتضن المئات من جنسيات العالم.

وقالت: «أعتقد أن «دبي ستارز» تشكل احتفالاً ليس بالنجوم فقط، وإنما بالثقافات الإنسانية على اختلافها، ونعتقد أن هذا يمكن أن يشكل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي والسياحي في دبي، كوننا نتحدث من خلال «دبي ستارز» إلى العديد من الجنسيات والثقافات حول العالم، التي تعيش في دبي وتزورها».

وأكدت شيماء أن المشروع سيتضمن 10 آلاف نجمة.

وقالت: «المرحلة الأولى من المشروع تتضمن 400 نجمة، بينما المشروع بالكامل سيتضمن 10 آلاف، وانتهاء المشروع سيكون متوقفاً على مدى سرعة ترشيح الجمهور لنجومهم المفضلين في مختلف القطاعات».

وأضافت: «اختيار هؤلاء النجوم يتم بالدرجة الأولى بالاعتماد على ترشيح الجمهور، ومن ثم يتم إخضاع هذه الأسماء إلى لجنة داخلية من شركة إعمار، وبتقديري أن الجمهور يمثل بوصلتنا في هذا الجانب».

وفي حديثها، دعت شيماء الجمهور إلى مواصلة ترشيحهم لنجومهم المفضلين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ «دبي ستارز».

قامة كبيرة

مطر بن لاحج كان أول فنان تشكيلي إماراتي يكرّم بـ«نجمة دبي»، وعن ذلك قال لـ«البيان»: «أرى أن الوصول إلى منصات النجومية دائماً هي مرحلة من المراحل، ولمعة النجمة تكون تمهيداً لنجومية أكبر، والقائمون على هذا المشروع أسسوا هذه النجمة لأن تكون بدايات لتطوير نوع نجومية كل فنان».

وأضاف: «الفنان التشكيلي عبارة عن قامة كبيرة، وله نفس أطول، ويخلد من خلال أعماله، ومن جهتي أنا ملتزم بذاتي، وأقدر احترامي لبلدي التي أسست للأفق الذي تعلمت منه».

وأضاف: «أعتز بأن أكون أول فنان تشكيلي يكرّم بهذه النجمة، وأعتبرها نجمة مؤثرة في مسيرتي، وأنها دليل على أن الأسماء لا تمرّ مرور الكرام في وطننا، وأعتقد أن التقدير عادة يبني مراحل أخرى في حياة الإنسان».

وأشار إلى أن هذه النجمة طبعت في وجدانه. وقال: «النجمة تحمل رسالة أكبر وأعظم»، منوهاً إلى أن «دبي ستارز» قد ألهمته لصناعة عمل فني، قد يكشف النقاب عنه لاحقاً.

وقال: «لديّ عمل فني مستلهم من النجمة، التي أعتبرها حافزاً للجميع بأن يصل إلى حيث يشاء، وهذه النجمة تشكل منصة لتكريم الفنانين التشكيليين، ولذلك أعتقد أن عملي المقبل سيكون مستلهماً من نجمة دبي، ومن المكانة التي وضعتني بها هذه النجمة على مستوى الوطن».

«شكراً دبي» جملة أجمع عليها المكرّمون بالنجمة، معبّرين في الوقت نفسه عن حماسهم لوضع نجماتهم في ممر المشاهير، قائلين إن «دبي طالما كانت سباقة في إبهار العالم، وإن هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية في مسيرتهم المهنية»، فمن جهتها، عبّرت الهندية سونام كابور عن اعتزازها بالسير على خطى والدها، وقالت: «ارتباط اسمي بوالدي هو مصدر فخر لي، وهو ما حفزني إلى تحقيق النجاح، الذي كرّمتني عليه دبي اليوم، بمنحي نجمتها، التي أسعدتني كثيراً، ومنحتني الفرصة لأن أكون من بين المكرّمين بها».

نجاحات

أما الفنانة منى زكي، فأكدت من طرفها أن «دبي ستارز» تعد مبادرة جميلة جداً، وقالت: «هذه المبادرة تدعونا لتلمس نجاحات الآخرين حول العالم، وبلا شك إنني أفتخر بأن أرى تكريمي إلى جانب كوكبة من النجوم في دبي، الذين لم تقتصر أسماؤهم على العالم العربي، وإنما شملت خريطة العالم أجمع»، في حين أشار أحمد حلمي إلى سعادته بهذا التكريم، قائلاً: «دبي سباقة دائماً في كل شيء، وعودتنا دائماً على الخروج بأفكار مبتكرة، وبتقديري أن هذه النجمة تمثل بداية لمسيرة مهنية متميزة، وأنا سعيد بأن أكون بين هذه الكوكبة».

في حين قال اللاعب ياسر القحطاني: «لا يمكن لأحد أن يتخيل سعادتي وأنا أكرّم في بلدي الثاني، وأن أكون ضمن اللبنة الأولى التي تفتتح هذا المشروع، وبتقديري أننا في العالم العربي نمتلك الكثير من النجوم الذين يستحقون التكريم، وأنا على ثقة بأن ممر المشاهير سيكون خلال الفترة المقبلة زاخراً بأسماء النجوم، ولذلك أود أن أشكر دبي العطاء التي عودتنا على أن تكون سباقة في تكريم النجوم».

هدية

فرحة الفنانة بلقيس فتحي كانت مضاعفة أمس، حيث اعتبرت حصولها على «نجمة دبي» بمثابة أجمل هدية ليوم ميلادها الذي احتفلت به أمس. وقالت: «أعتقد أنها مصادفة جميلة بأن أكرّم بنجمة دبي في يوم ميلادي، وأنا ممتنة جداً لهذا التكريم، في البلد الذي ولدت وترعرعت بين أحضانه، وأعتبر أن هذا اليوم هو خاص جداً، وهي هدية جميلة جداً، وأشكر دبي وشركة إعمار على هذا التقدير الذي يأتي من بلدي».