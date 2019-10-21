انطلاق فعاليات مهرجان مراكش للشعر العربي 25 الجاري

المصدر: الشارقة- البيان

ينظم بيت الشعر في المملكة المغربية مهرجان مراكش للشعر العربي الدورة الثانية، في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة.

أعلن ذلك عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، الذي قال إن برامج بيوت الشعر التي وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإقامتها في عواصم ومدن عربية، وفرت مناخات ثقافية مكنت المبدعين في مجال الشعر من استمرار عطائهم، إضافة إلى تشجيع المبدعين من الأجيال الصاعدة.