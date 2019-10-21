«البحث عن الكتب المضيئة» في حديقة أم الإمارات اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق حديقة أم الإمارات اليوم فعالية «البحث عن الكتب المضيئة»، التي تقام يومياً من الساعة 6:00 وحتى 9:00 مساءً، حيث سيحظى زوار الحديقة بفرصة استعراض مهاراتهم واستخدام الخرائط والألغاز والإشارات واتباع الأدلة المنتشرة في كل مكان للبحث عن العديد من الكتب المخبأة في مختلف أنحاء الحديقة، وقراءتها والاحتفاظ بها.

وستشهد الفعالية استخدام أكثر من 1000 كتاب، مقدمة من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومشروع كلمة للترجمة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودار الهدهد للنشر والتوزيع.

وبالإضافة إلى الكتب، سيحظى المشاركون بفرصة الحصول على الكثير من الهدايا المخبأة داخل الكتب، بما في ذلك خصومات وقسائم تقدمها المطاعم والمقاهي الموجودة في الحديقة، مثل: مخبز هوم بيكري، ومطعم برجر بيرو، ومقهى جرين فور لايف، وميراز كريمري للمثلجات، وشوكر آرت للحلويات.

وقالت رشا قبلاوي، مدير الاتصال المؤسسي لدى «حديقة أم الإمارات»: «سعداء في حديقة أم الإمارات بإطلاق الفعالية الأولى من نوعها للبحث عن الكتب، والتي ستوفر أجواءً مليئة بالمرح والترفيه لمحبي الكتب، حيث تهدف إلى تشجيع الزوار من جميع الأعمار على القراءة والمطالعة». وتقدمت قبلاوي بالشكر لجميع شركاء حديقة أم الإمارات الذين أسهموا في إنجاح المبادرة وترسيخ تطلعات الحديقة القائمة على تعزيز التعلم من خلال الترفيه.

وتدعو حديقة أم الإمارات الجميع إلى ارتداء قبعة المحقق والانطلاق نحو الحديقة والحصول على الخرائط والمصابيح والبحث عن الكتب المضيئة المخبأة في جميع أنحائها.