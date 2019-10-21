«ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» أمسية تنكّرية راقية احتفاءً بالجولة الأولى في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

نظّم القائمون على العرض الموسيقي الأشهر عالمياً «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» حفلاً تنكرياً كبيراً، احتفاءً بالجولة الأولى للعمل في المنطقة، وذلك بالشراكة مع «برودواي إنترتينمنت جروب»، ودبي أوبرا وشركة إعمار في فندق العنوان داون تاون دبي.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الاحتفاء بالأعوام الطويلة من العمل الجاد الذي بذله كل المساهمين في استقطاب هذا العرض الأيقوني إلى المنطقة، بما فيهم مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا وشركة إعمار وكل الشركاء المعنيين، وكل الفنانين المبدعين وطاقم العمل وفرقة الأوركسترا والفريق الفني ومصممي الرقصات وجميع من ساهموا في النهوض بعرض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» ليكون العرض الموسيقي الأشهر في العالم.

واستقبل الحفل، الذي استضافه فندق العنوان داون تاون دبي، أكثر من 300 ضيف، بمن فيهم ليز كوبس، الرئيس التنفيذي في «برودواي إنترتينمنت جروب» وجورجينا يونغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «برودواي إنترتينمنت جروب»، إلى جانب طاقم العمل الخاص بالمجموعة، وفريق عمل «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، بمن فيهم جوناثان روكسماوث وكلير ليون ومات ليزي، وبقية أعضاء الفريق، فضلاً عن نخبة من أبرز الشخصيات والوجوه الاجتماعية البارزة في دبي.

وفي سياق تعليقها على هذا الاحتفال، قالت ليز كوبس، الرئيس التنفيذي في «برودواي إنترتينمنت جروب»: تغمرنا السعادة لاستضافة هذا الحفل التنكري المرموق احتفاءً بأعوام من العمل الجاد والتخطيط الذي جرى خلف الكواليس، والذي تكلل برؤية هذا النجاح الضخم الذي يحققه عرض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في المنطقة.

نجاح كبير

ويحقق العرض حتى الآن نجاحاً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة، ما يدفعنا في «برودواي إنترتينمنت جروب» و«أوبرا دبي»، للتعبير عن مدى فخرنا بكل فرد من أفراد الطاقم والعاملين الذين شكلوا جزءاً من هذا النجاح، إلى جانب جميع شركائنا بلا شك ممّن كان لهم دور كبير خلف الكواليس.

لقد كان الحفل رائعاً، وكانت ليلة احتفالية بكل ما للكلمة من معنى.

وأبهرت كلير ليون الجمهور بفستانها الرائع المطرز بالكامل والمرصع بأحجار الكريستال من تصميم مايكل سينكو، المصمم الفيليبيني المقيم في دبي، والشهير بتصاميمه المذهلة لفساتين الحفلات، والذي كان لكل من إبداعه الفطري وأساليبه المتقنة الدور الأبرز في الارتقاء به إلى الصفوف الأولى في عالم الأزياء.

ونجح سينكو بحصد رصيد كبير من المتابعين نظراً لفخامة وتعقيد تصاميمه، لا سيّما في ظل التداخل المُبهر والراقي لتفاصيل الأقمشة وأحجار كريستال سواروفسكي التي يحرص على استخدامها.

ومن جانبه، حضر مات ليزي الحفل مرتدياً بدلة أنيقة من تصميم إرمينيجيلدو زينيا، العلامة التجارية الفاخرة لملابس الرجال وواحدة من أشهر الشركات في إيطاليا. وسينطلق عرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي بالتعاون بين «برودواي إنترتينمنت جروب» ودبي أوبرا برعاية «دو لايف».