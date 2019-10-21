«العربية للمسرح» تبحث التعاون في موريتانيا

المصدر: الشارقة - البيان

واصل وفد الهيئة العربية للمسرح سلسلة لقاءاته بالمسؤولين الموريتانيين المعنيين بملف المسرح، بالموازاة مع فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح الموريتاني- 2019، حيث استقبل السيد الطالب ولد سيد أحمد وزير التشغيل والشباب والرياضة مرفوقاً برئيس قسم الأنشطة الشبابية بالوزارة، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله ومرافقيه غنام غنام مدير إدارة التأهيل والتكوين والمسرح المدرسي بالهيئة والحسن النفالي مدير إدارة المهرجانات، إلى جانب عبد الحي التقي المدير الفني للمركز العربي للفنون الأدائية بنواكشوط.

وأشار الأمين العام خلال اللقاء إلى الورشة التكوينية بولاية كيفة، التي نظمتها الهيئة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة سنة 2018 التي تم خلالها تكوين 68 متدرباً. كما أشار إلى المشاورات التي تمت خلال شهر مايو 2019 لتوقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة والوزارة، التي تشمل التكوين بمراكز الشباب وتأهيل فريق وطني محوري لتدريب الشباب وإحداث مهرجان وطني لمسرح الشباب.