«يوغا الضحك» في مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، أخيراً، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد الثقافية والتعليمية، الأخصائي النفسي ناصر الريامي الذي قدم محاضرة عن يوغا الضحك.

وتطرق الريامي، أول مدرب إماراتي في هذا النوع من اليوغا في الدولة، إلى تاريخ وبدايات يوغا الضحك، كما حرص على تفعيل المحاضرة بباقة من التمارين الفعلية التي تعزز روح الضحك كالتصفيق والتنفس وإطلاق أصوات ضحكات عالية وذلك بشكل جماعي، منوهاً بأن الضحك وإن كان مفتعلاً فإنه يحقق نفس النتائج والفوائد الصحية التي يحققها الضحك الطبيعي.

وقال الريامي: إن يوغا الضحك تعتبر طريقة فعالة لخلق حالة نفسية مبهجة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية، كما أنها مثل التمارين البدنية تجعل الأوعية الدموية تعمل بشكل أكثر كفاءة.

وحرص الريامي في نهاية المحاضرة على الرد على استفسارات العضوات اللاتي تجاوبن مع محاور المحاضرة.