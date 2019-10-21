موجة كورية في صناعة التجميل تتألق بدبي

المصدر: دبي- البيان

اختتمت الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار «كوترا»، ندوتها الأولى حول صناعة التجميل الكورية «كيه-بيوتي براند أب»، جاذبة اهتمام وسائل الإعلام بالمنطقة، وأصحاب التأثير الواسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وخبراء التجميل، وقادة الرأي المحليين للتعرف على المزايا التنافسية لصناعة التجميل الكورية في معرض العلامات التجارية والمحتوى الإبداعي الكوري 2019 في دبي.

وأقيم معرض العلامات التجارية والمحتوى الإبداعي الكوري 2019 في دبي يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المعرض في إطار سلسلة معارض الموجة الكورية «هاليو» الحكومية التي تقام سنوياً منذ العام 2010، وتتولى استضافتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية وتنظمها وكالة كوترا.

ويشمل المعرض لقاءات شخصية مباشرة ومعرضاً تقيمه الشركات للمستهلكين، إضافة إلى أنشطة متنوعة كجلسات طهو المأكولات الكورية، والجولات الطبية الاستشارية، ومعرض مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر الكورية، ومباريات ألعاب إلكترونية وحفلة موسيقى بوب كورية.وخلال فترة المعرض، عرضت حوالي 130 شركة كورية منتجاتها وخدماتها الرفيعة في باقة متنوعة من الصناعات كالتجميل.