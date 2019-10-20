حديقة "الزوجين المتقاعدين" تصبح وجهة سياحية في بريطانيا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أمضى الزوجان البريطانيان المتقاعدان 37 عاماً لتشييد حديقتهما الخلفية المزخرفة بالألوان والتي يطلق عليها "الفصول الأربعة" بسبب جاذبيتها على مدار العام، وقد تفتحت هذا الوقت من العام بألوان خريفية، مع تبدل الفصول، حيث اختلط اللون الأحمر والاصفر والبرتقالي مع لون الشجيرات الأخضر ولون العرعر الأزرق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، يخصص المتقاعدان ماري وتوني نيوتن ساعتين في اليوم للاعتناء بتلك الحديقة، وقد منحا جوائز عدة، بما في ذلك جائزة أفضل حديقة في بريطانيا.

ويقول الزوجان، وهما بالسبعين من عمرهما، إنهما أنفقا أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني على زراعة النبات والأشجار والشجيرات والاعتناء بالحديقة التي تقع في المناطق الصناعية في ولاسال في وست ميدلاندز. ويزعمان أنهما زرعا أكثر من 3 آلاف نبتة وشجرة وشجيرات، تشمل 450 شجرة الأزاليا، و120 قبقب يابانية، و15 من العرعر في مساحة حديقتهما التي تصل إلى ثلث فدان.

ومن الجو، يكشف مظهر الحديقة عن شجيرات على هيئة بومة هائلة، لكن الزوجين قالا إن ذلك لم يكن متعمداً.

أفادت السيدة نيوتن التي بدأت الاهتمام بالحديقة عام 1982 بعد تقاعدها: "الخريف هو أكثر المواسم المفضلة لدي في الحديقة. حيث يمكن تبيان الأزاليا والأشجار جنباً إلى جنب مع الصنوبريات دائمة الخضرة"، مضيفة: "زرعنا كل الأشجار بأنفسنا باستثناء نبتتين".

كسبت الحديقة شعبية كبيرة إلى درجة أن منزل الزوجين تحول إلى مقصد سياحي غير رسمي، وقد أشار الزوجان إلى زيارة أكثر من 14 ألف شخص من 48 دولة مختلفة الحديقة على مدى السنين، بمن في ذلك طلاب صينيين قالوا لهما إن الحديقة تستخدم كنموذج في إحدى المحاضرات.