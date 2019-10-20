أطول قرن ثور في العالم

المصدر: دبي - نهى حوا

حطم ثور في وست تكساس بالولايات المتحدة، الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية، بشكل غير رسمي، لتمتعه بأطول امتداد قرن بين قطيع الثيران، وفقاً لموقع «ديلي ميل» البريطانية.

يتمتع الثور «باكلهيد» بقرنين يفصل بينهما نحو 11 قدماً. تم أخذ قياسات قرن الثور البالغ 6 أعوام في معرض لاوتون بأوكلاهوما. ويعتقد أن موسوعة غينيس تراجع الأوراق حالياً، قبل أن تدرج السجل الجديد للثور في عام 2020، حسبما أفاد موقع «سان أنجيلو ستاندر تايمز».

الرقم القياسي السابق كان لثور عمره 7 سنوات من آلاباما يدعى «بانشو فيا»، الذي يفصل ما بين قرنيه نحو 10 أقدام.

وتعود ملكية الثور إلى مارشيلا غونزاليس التي فازت به في السحب منذ 5 أعوام.