شاهد.. مدرب رياضة يعانق طالباً مسلحا وينقذه من الانتحار

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أظهرت لقطات فيديو لحظات تحبس الأنفاس، لمدرب كرة قدم تمكن من نزع سلاح واحتضان طالب قام بإحضار بندقية معبأة بهدف الانتحار في الفصل بمدرسة بورتلاند الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ كيان لوي، نجم كرة القدم السابق بجامعة أوريغون، بالحديث مع الطالب أنجيل جرانادوس دياز، 19 عامًا، في محاولة لإقناعه بتسليم السلاح بينما كان الطلاب الآخرون يصرخون من باب خلفي أثناء الحادث الذي وقع في 17 مايو من العام الجاري.

وانتشر اليوم فيديو الموقف البطولي لمدرب كرة القدم، حيث أظهرت اللقطات لحظة احتضان المدرب لوي (27 عامًا) للشاب دياز 19 عامًا، وسحب منه البندقية وسلمها لأحد المعلمين.

وظهر دياز في حالة من الضيق والتوتر، حيث استسلم للحديث مع المدرب الذي سحبه إلى ممر وخرج به من المبنى حتى يمنعه من إيذاء الطلبة الآخرين أو إطلاق النار في المدرسة، واستمر في الحديث إلى حين وصول الشرطة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن دياز، كان يعاني من مشاكل عقلية، وقرر الانتحار في المدرسة بعدما استبعد فكرة الانتحار في المنزل حيث توجد والدته.

وقال محامي الطالب دياز أن المراهق فكر في إنهاء حياته في حمام المدرسة، ولكنه توجه إلى الفصل الدراسي حتى يتم استدعاء الطوارئ بعد إطلاق النار.

وقال زملاء دياز وأصدقاؤه أنه قد انفصل عن حبيبته وكان يشعر بالقلق والوحدة.

وأدين دياز بتهمة حيازة سلاح ناري معبأ في مبنى عام وحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرا الخميس الماضي، مع إخضاعه لعلاج الصحة العقلية.