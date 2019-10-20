افتتاح «ممر المشاهير» رسمياً في داون تاون دبي

المصدر: دبي - غسان خروب

أعلنت شيماء بن بريك المدير العام لمنطقة وسط مدينة دبي في مؤتمر صحفي صباح اليوم عن افتتاح ممر المشاهير رسميا في منطقة داون تاون دبي.

وسيتضمن الممر 400 نجمة تمنح لعدد كبير من نجوم العالم في قطاعات الفن والرياضة وغيرها

وتم اليوم تكريم كل من الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والمصري أحمد حلمي وزوجته منى زكي والفنانة بلقيس فتحي والهندية سونام كابور والموسيقي عاكف سليم والرياضي ياسر القحطاني بنجمة دبي.

ودعت شيماء بن بريك الجمهور إلى مواصلة ترشيح نجومهم عبر موقع "دبي ستارز"، تمهيدا لتكريمهم بنجمة دبي التي تغطي قطاعات عديدة في السينما والموسيقى والأزياء والرياضة والفن التشكيلي وغيرها.