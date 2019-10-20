إقبال كبير على فعاليات القرية التراثية بمهرجان دلما

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت القرية التراثية المقامة ضمن فعاليات سباق مهرجان دلما البحري الثالث إقبالاً كبيراً من أهالي الجزيرة من جميع الأعمار.

وأكد عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن الإقبال على قرية سباق دلما أكثر من رائع، مشيراً إلى أن أجمل ما في المشهد هو وجود جميع الأعمار ومختلف الفئات.

وأوضح أن الفعاليات الجديدة لفتت الأنظار بشدة وعلى رأسها المسابقات الرياضية وكذلك مسابقة صيد الأسماك التي يشارك فيها عدد كبير من عشاق البحر.

وأكد أن الإقبال لم يقتصر على أهالي الجزيرة فقط، ولكنّ هناك عدداً من السياح الذين جاءوا للاستمتاع بالحدث وكذلك المشاركة في مسابقة الكايت سيرف، التي حضرت للمرة الأولى ووجدت ترحيباً كبيراً من الجميع.

وأعرب القبيسي عن سعادته البالغة بالمشهد الرائع للجماهير التي تتوافد على القرية وكذلك الزخم المتميز الذي يحظى به المهرجان بشكل عام، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وراء كل هذه النجاحات.

ووجه الشكر إلى لجنة الإمارات للكايت سيرف برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وكذلك مجلس أبوظبي الرياضي الذي يدعم الحدث بقوة من خلال الأنشطة الرياضية وتخصيص جوائز مالية لها، مشيراً إلى أن الجهات الداعمة والرعاة يلعبون دوراً بارزاً في نجاح المهرجان بشكل عام والسباق بشكل خاص.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج الحدث بالصورة الرائعة التي اعتاد عليها الجميع في أول نسختين، مشيراً إلى أن المستجدات التي طرأت على النسخة الثالثة سوف تضاعف من حجم التميز، خاصة فيما يتعلق بقرية السباق التي تضاعفت مساحتها.