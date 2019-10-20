مدينة الطفل في دبي تنظم مهرجان الأفلام العلمية

المصدر: دبي - البيان

تطلق مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي في مبنى مدينة الطفل بحديقة الخور في دبي، مهرجان الأفلام العلمية للمرة الخامسة على التوالي، الذي يعرض سلسلة من الأفلام العلمية المختارة دولياً، بهدف تشجيع الثقافة العلمية وخلق وعي بالقضايا العلمية والتكنولوجية والبيئية المعاصرة. ويضم المهرجان مختلف الفعاليات والأنشطة العلمية المثيرة لطلاب المدارس والعائلات، وذلك على مدار أسبوع كامل ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل.

استكشاف

وقالت نيلا المنصوري، مدير مدينة الطفل: «مهرجان الأفلام العلمية يسهم في ترسيخ العلوم ومتعة التعلم والاستكشاف وتنشئة جيل محب للعلوم، وإن دمج فئة الصغار من المجتمع في تطبيق الأفلام يحفزهم على متابعة مسارات علمية ومهنية واعدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، كما يشجعهم على بناء شخصياتهم ومعرفة ميولهم، ويسهم في صقل أفكارهم بشكل إبداعي وعلمي، وإن الإقبال الكبير للفعالية في السنوات الأربع السابقة من طلاب المدارس والعوائل، ومدى إعجابهم في إيصال المفاهيم بطرق مبسطة».