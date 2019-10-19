مصر تعلن عن كشف أثري ضخم لتوابيت فرعونية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الآثار المصرية، السبت، تفاصيل الكشف عن 30 تابوتا خشبيا، في منطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر جنوب مصر.

وعثر على التوابيت على بعد 200 متر من معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت.

واكتشفت البعثة المصرية التي بدأت الموسم الثاني للحفائر في شهر أغسطس الماضي، وبعد أسابيع قليلة من رفع التراب، تم العثور على أولى التوابيت بعمق متر واحد من سطح الأرض، حيث ظهرت الطبقة الأولى المكونة من 18 تابوتا في أول مستوى.

ورفعت الطبقة الثانية وتم العثور على 12 آخرين، ليكون الإجمالي 30 منهم سيدات ورجال و3 لأطفال، وهو أول كشف للبعثة المصرية في البر الغربي بمدينة الأقصر.