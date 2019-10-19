دخول مجاني للأطفال لـ "حدائق المنتزه" في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس حدائق المنتزه في الشارقة، أعلنت إدارة الحدائق عن إتاحة الفرصة للدخول المجاني للحدائق خلال المهرجان للأطفال دون سن 12 عاماً، ممن يرتدون أزياء شخصية كرتونية كاملة وذلك خلال فترة الاحتفالات من 21 و31 أكتوبر الجاري.

وسيحصل الزوار الذين يحضرون صورًا قديمة عن أنفسهم في الحدائق على خصم بنسبة 40 ٪ على تذاكر الدخول.

ينطلق الاحتفال بكرنفال يتقمص المشاركون فيه شخصيات فيلم "ساحر أوز"، الذي يعدّ من أهم كلاسيكيات السينما الغنائية مقتبساً عن رواية شهيرة للكاتب الأمريكي ليمان فرانك بوم، ولا تزال شخصياته؛ الفتاة دوروثي جيل وساحر أوز ورجل الصفيح والساحرة الشريرة، مؤثرة لدى الأطفال بعد ثمانين عاماً على إنتاجه.

ويستضيف المنتزه يوم 25 أكتوبر الجاري ضمن سلسلة احتفالاته بهذه المناسبة، عروضاً سحرية إضافة إلى عروض للألعاب النارية عند الساعة 9:00 مساءً، كما ينظم في "جزيرة الأساطير" يومياً عرضاً تتجول من خلاله شخصيات فيلم "ساحر أوز" بأزيائها الملونة والنابضة بالحياة في أرجاء الحديقة.

وتتيح حدائق المنتزه للزوار الصغار لقاء شخصياتهم المفضلة في الفيلم، والاستمتاع بـ 26 لعبة تأخذهم في رحلة لاستكشاف مجموعة من الحكايات الخيالية والأساطير المستوحاة من تسع دول منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ولندن والصين وهولندا.