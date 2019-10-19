أول تعليق من الفنان محمد رمضان على عقوبة الطيار

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان محمد رمضان في أول تعليق له، على عقوبة الطيار الذي سمح له بقيادة الطائرة، أن "هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه، وسيعوضه بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات"، مؤكدا أن الطيار كان قد أغلق لوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل، بحسب موقع "في الفن".

وأصدرت وزارة الطيران المدني المصري، أول أمس الخميس، قرارا بإلغاء رخصة الطيار، الذي سمح لمحمد رمضان بدخول قمرة القيادة، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

وردا على إذا كان سيجد عملا آخر للطيار، أجاب: "تلك أشياء خاصة بيني وبين الطرف التاني ولا يجوز أن أصرح بها.. سأسانده بالطبع .. لكن لا يجوز أن أعلن هذا.. فهناك أمور من الواجب أن تعلن عنها مثل بناء مستشفى، إنما لا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا.. حتى أن أصولنا الصعيدية تمنع الإعلان عن هذا".

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا، طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".