مصر .. ما حقيقة التلاعب بعمر قتلة محمود البنا لإنقاذهم من الإعدام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى المستشار مصطفى محروس، محامي الطالب المصري محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ«شهيد الجدعنة»، والذي شهدت قضيته اهتماماً إعلامياً غير مسبوق في مصر، نفى شائعة تزوير بيانات بطاقة القاتل محمد راجح الشخصية، لتقليل عمره عامًا لكي يحاكم كحدث، ويفلت من عقوبة الإعدام.

وقال محروس، في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم"، إن هذه المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة قبل نشر المعلومات عن القضية، وعدم الانسياق وراء بعض شائعات السوشيال ميديا.

وتعقد محكمة أحداث شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الجدعنة"، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن المتهمين في القضية، لم يتعدوا السن القانونية، حيث إنهم سيكملون عامهم الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنهم سيخضعون للمحاكمة وفقا لقانون الطفل وأقصى عقوبة فيه قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف المصدر، أن المتهمين الثلاثة سيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث "جنح مستأنف"، مضيفا أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصى عقوبة في قانون الطفل، السجن من 10 الى 15 عاما.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل محمود على يد صديقه محمد راجح، في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأصدرت النيابة بيانا، السبت، قالت فيه: "أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس -، وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجني عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة، وقررت النيابة، حبسهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.