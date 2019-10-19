خاطر وربيع يستقران على مخرج «ضرب نار»

المصدر: القاهرة - البيان

في إطار التحضيرات التي يجريها الفنانان مصطفى خاطر وعلي ربيع لفيلم «ضرب نار» الذي يتكتمان على تفاصيله إلى حين الانتهاء من ترتيباته كافة، استقر صناع العمل على محمود كريم مخرجاً للعمل الذي يأتي من تأليف أمين جمال وورشته، فيما رُشح لإخراج الفيلم في وقت سابق معتز التوني الذي قدّم اعتذاراً لارتباطه بعملٍ آخر.

وفي السياق ذاته، يُجري الفنان علي ربيع استعداداته لتصوير فيلم «سيدي بشر» من إخراج سامح عبد العزيز، بمشاركة محمد عبد الرحمن «توتا»، في حين يجري مصطفى خاطر حالياً تصوير دوره في فيلم «أشباح أوروبا»، بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومعتصم النهار. وفي الوقت ذاته، وبعد توقف، يستأنف خاطر تصوير مشاهده في فيلم «العارف»، بمشاركة النجمين أحمد عز وأحمد فهمي خلال الأيام المقبلة.