الفيشاوي يتدرب لمشاهد «أشباح أوروبا»

المصدر: دبي - البيان

يواصل النجم أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم «أشباح أوروبا» للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وبسبب وزنه الذي زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وحسب موقع اليوم السابع، حرص الفيشاوي على إجراء تدريبات قاسية بسبب الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم، خاصة وأنه يظهر بشخصيتي شقيقين توأم الأول يعيش في أوروبا والثاني يعيش في حارة شعبية.

ونشر الفيشاوي فيديو وهو داخل صالة الجيم ليواصل تدريبات قاسية بدنية وعلق عليه قائلاً: «تدريبات من كواليس فيلم أشباح أوروبا»، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.