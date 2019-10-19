تغريدات النجوم.. نفي شائعات وإشادة وتكريم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تكريم وشائعات واستعدادات لأعمال جديدة، تكاد أن تشكل قاسماً مشتركاً بين تغريدات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استطاع بعضها أن يقلب أروقة هذه المواقع رأساً على عقب، ففي الوقت الذي حافظت فيه أصالة على صمتها، أطلت ياسمين رئيس لتنفي الشائعات التي تحوم حولها، لتصدم شيرين عبد الوهاب جمهورها بقرارها، في حين بدت الفنانة أحلام مكلومة، بعد رحيل عمتها روضة بنت سالم بن حايز المحيربي، أمس، بينما أثنى حسين الجسمي على حفل افتتاح موسم الرياض، واصفاً إياه بالقول: «افتتاح مشرف واحترافية عالية».

خطوة جميلة أقدمت عليها المملكة العربية السعودية أخيراً، خلال استضافتها لحفلات «موسم الرياض» بإطلاق اسم الفنان الراحل أبو بكر سالم وكذلك الفنان محمد عبده على مسرحين في العاصمة الرياض، وذلك وفق ما أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على تويتر، حيث قال: «يا بلادي واصلي، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى، تكريماً للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديراً للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض، ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم».

وأضاف في واحدة أخرى: «فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده».

صمت ونفي

«في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه، لما ييجي قرار الانفصال بين أثنين بينهم عيشة وحياة طويلة، بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي»، تغريدة حملت توقيع الممثلة المصرية ياسمين رئيس، عبر موقع «تويتر»، لتقلب مواقع التواصل رأساً على عقب، مطلقة معها توقعات بأن هذه التغريدة تشكل تمهيداً لإعلان ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، سريان التغريدة بشكل سريع، دعا ياسمين، المشغولة حالياً في تصوير فيلم «لص بغداد» إلى الخروج عن صمتها، ونفي الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن علاقتها بزوجها بـ «خير»، وقالت في تغريدة: «منذ امس وجميع أهلي وأصدقائي، يتصلون بي من أجل خبر طلاقي الذي لا أعرفه أنا، وأتمنى من الأخوة الصحفيين الأعزاء، مراعاة أن لدينا ناس وأهل، وأن الأخبار الكاذبة مثل هذه تؤثر عليهم».

في المقابل، يبدو أن علاقة الفنانة أصالة بزوجها طارق العريان، قد دخلت نفقاً مظلماً، وفق ما تكشف عنه طبيعة تغريدات أصالة الأخيرة التي بدت حزينة، الأمر الذي أشعل نار التوقعات بأن العلاقة «ليس بخير»، في وقت أقدمت فيه أصالة التي لا تزال محافظة على صمتها، على خطوة غير متوقعة، بأن قامت بحذف كافة صور زوجها من حساباتها.

«إن شاء الله» جملة اتخذتها الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عنواناً لأحدث كليباتها الغنائية، التي طرحتها أخيراً عبر قناتها على «يوتيوب»، فيما شاركت صورة من الكليب مع متابعي حساباتها، مرفقة إياها بعبارة «انتهى الآن»، في إشارة منها إلى الكليب الجديد.

وعلى ذات الخط، سار الفنان المصري مدحت صالح، الذي قام هو الآخر بطرح أغنيته الجديدة «يا بنت القلب»، عبر قناته على موقع «يوتيوب». في المقابل، بدت هيفاء وهبي عائدة إلى الساحة الفنية بقوة، حيث قامت أخيراً بنشر مقطع مصور عبر حساباتها يوثق لتدريباتها على الفنون القتالية، في إطار استعداداتها لفيلمها الجديد «أشباح أوروبا».

حرائق شيرين

ألسنة اللهب التي التهمت غابات لبنان، يبدو أنها امتدت لتلتهم حسابات شيرين عبد الوهاب، التي أعلنت عن قرار «اعتزال السوشيال ميديا» نهائياً، وذلك على خلفية التعليقات التي تلقتها أخيراً على تغريدة أطلقتها في وقت سابق حول «حرائق لبنان»، تقول فيها إنها تريد أن تساعد بأي أمر تجيده، ولكنها لا تجيد سوى الغناء، خاصة إنها في حال ساهمت بالأموال لن تتمكن من دفع قيمة مناسبة، لذلك قررت أن تكون إيجابية وتقدم ما تستطيع المساهمة به، ويبدو أن كمية الضغوط والشائعات والاتهامات التي طالت شيرين أخيراً، قد دفعتها إلى اتخاذ قرارها، الذي أعربت عنه في تغريدة قالت فيها: (فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره.. قررت أقفل كل حاجه ليها علاقة بالسوشيال ميديا).