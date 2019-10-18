عقوبة صادمة للطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بقيادة الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الطيران المدني المصري، أمس الخميس، عقوبة صادمة على الطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة.

وقالت وزارة الطيران المدني المصري في بيان إن وزير الطيران المدني المصري أصدر تعليماته بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

كما أمر وزير الطيران المصري، بسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري في بيانها، "على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا لا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية".

وأضافت أن "صناعة الطيران المدني تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير".

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سلطة الطيران المدني المصري أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل "وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعا منعا باتّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران".

يذكر أن رمضان كان قد وثق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسًا في الطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.