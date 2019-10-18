شاهد.. حيل الحيتان الحدباء للإيقاع بفرائسها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر باحثون من جامعة هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية لقطات مصورة تم التقاطها لمجموعة من الحيتان الحدباء، والتي تعد من فصيلة الحيتان القافزة وهي تتغذى في المياه قبالة جنوب شرق ألاسكا.

تُظهر الصور، التي تم التقاطها من خلال طائرة مسيرة، كيف تحاول الحيتان ومن خلال خلق الفقاعات الدائرية إيقاعها بالمئات من الأسماك في وقت واحد.

ولجأت الحيتان الحدباء في هذا الفيديو، الذي نشرته "يورونيو"، إلى أحد أبرز الأساليب التي تستخدمها للإيقاع بفرائسها، وهنا يشترك أكثر من حوت في السباحة في دوائر أسفل السطح، وفي هذه الأثناء تتكون فقاقيع الهواء، ومع تكون هذه الفقاقيع تشعر الأسماك بالقلق والخوف، الأمر الذي يدفعها إلى الهروب نحو الدوائر، فتقدم الحيتان على التهامها.

وقال لارس بيغدر، مدير برنامج أبحاث الثدييات البحرية (MMRP) بجامعة هاواي في مانوا: "إن هذه اللقطات هي جديدة إلى حد ما، نحن نلاحظ كيف تتلاعب هذه الحيوانات بفرائسها وتحضر الفريسة للقبض عليها. لذا فهي تسمح لنا باكتساب رؤى جديدة لم نتمكن من الحصول عليها من قبل".