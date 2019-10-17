المصدر: إعداد: نهى حوّا

النبات يلتقط صور "سلفي"تمكن علماء من تعليم النبات كيفية التقاط صور "سلفي" في خطوة ترمي إلى تسهيل مراقبة الحياة البرية في الغابات المطرية.

وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أن التقاط أول صورة " سلفي" تم أخيراً بمساعدة علماء من جمعية علم الحيوان في لندن، تمكنوا من ابتكار كاميرا تعمل عن طريق استخدام الطاقة التي تولدها النباتات.

التطور يعد مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى جماعة الحفاظ على الطبيعة، لا سيما لناحية تسخير الطاقة الطبيعية التي تولدها النباتات الحية لإنتاج كميات صغيرة من الكهرباء.

وفي التجربة، قام العلماء في مطلع العام بتركيب خلايا وقود جرثومية في معرض "حياة الغابة المطرية"، لشحن نبتة لالتقاط صورة سلفي، كان هدفهم النهائي استخدام النباتات لتشغيل كاميرات وأجهزة استشعار في البرية لتفسير البيانات عن بعد. نجحت التجربة أخيرا، مع التقاط نبتة من نوع السرخس البكر، صور سلفي من دون أي تدخل بشري، بعد قضاء فترة الصيف وهي تعزز قوتها.

ويعزى نجاح البطارية إلى واقع أن النباتات تنتج سكريات عن طريق التمثيل الضوئي، وهذه لا تبقى في الأوراق بل تنتقل إلى الجذع والجذور، حيث يجري فرز بعضها كمنتج نفايات، تقوم البكتيريا المحيطة بالجذور بتفكيكها وإطلاق الكترونات وبروتونات يجري التقاطها بواسطة قطبين موجب وسالب، يشحنان خلية الوقود، وعندما تمتلئ يتم تفريغ الطاقة والتقاط صورة السلفي.

التقنية تعتبر رائدة أيضا لأنها تتيح للتكنولوجيا العمل في الظل، حيث إن البطاريات بألواح شمسية مما يقلص الحاجة إلى استبدال البطاريات.

ويؤكد اختصاصي التكنولوجيا في الجمعية: "معظم مصادر الطاقة بحدود، إذ ينبغي استبدال البطاريات فيما تعتمد الألواح الشمسية على ضوء الشمس، بيد أن النباتات قادرة على العيش في الظل، وتنتقل بشكل طبيعي الى الموقع حيث يمكن تعظيم استيعاب ضوء الشمس، وهذا يعني عملياً أن احتمال وجود طاقة تعمل على النبات هو عملياً من دون حدود".