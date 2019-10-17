ثمرة قرع تزن 940 كيلوغراماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كان راس كلوان على علم مسبق بأنه سيتوج الفائز في مهرجان مزارعي القرع العملاق السنوي في إقليم نيو إنغلاند الشمالي في أمريكا حين بدأ يلاحظ منذ يوليو الماضي بأن ثمرة القرع التي زرعها في الربيع كانت تنمو بمعدل 23 كيلوغراماً في اليوم على مدى عشرة أيام.

يمكن لأي كان أن يزرع قرعاً يصل حجمه إلى معدلات كبرى، إلا أن الحصول على ثمرة عملاقة من هذا النوع يتطلب الكثير من الجهد والمهارة والمعرفة العميقة حول كيفية الزراعة وطرائقها. حتى ذلك يستوفي الكثير من الحظ حسبما يقول مربي القرع لتسع سنوات.

ويقيم كلوان البالغ من العمر 72 عاماً في إقليم كمبرلاند وقد نال لقب مزارع نيو إنغلاند الشمالية للعام لإنتاج ثمرة قرع عملاقة في وارن تزن 950 كيلوغراماً، بمعدل 182 كيلوغرام أكثر من المرة السابقة.

وفي السياق، علق كلوان بالقول: " إذا كنت ترى الثمرة تزيد 23 كيلوغراماً في اليوم، فإنك تراها حتماً تكبر أمام عينيك بوضوح. إنه أمر لا يصدق لم يسبق لي أن رأيت ثمرة قرع تصل إلى هذا الوزن الهائل."