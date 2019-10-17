قضية الطالب محمود البنا تجتاح مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تزال قضية مقتل الطالب محمود البنا التي هزت الشارع المصري وأثارت غضب الرأي العام تتفاعل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ يطالب كثيرون "بإعدام قتلته".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين الذي تصدر أكثر الوسوم انتشارا في مصر وعبّر من خلاله المستخدمون عن غضبهم ومطالبتهم بإعدام المتورطين في الجريمة، وفقا لبي بي سي.

فقالت جنى الحداد: "لازم بجد قضية محمود وراجح يتاخد فيها قرار رادع أو هيبقى في ميت محمود وميت راجح بعد كده وقولنا الكلام ده أيام قضية زينة الله يرحمها ومحدش سمعنا احنا بجد تعبنا واللي احنا فيه ده بسبب كل قضية عدت قبل كده من غير عدل".

وقال إسلام: "الموت ليس مرتبطا بتقدم العمر ولكن الموت يأتيك حين انتهاء رسالتك في الدنيا أو أراد الله ان يحميك من ذنوب الدنيا ... فلتذهبي أيتها الروح الطاهرة إلى الجنة، عند الله تجتمع الخصوم من قتل يقتل ولو بعد حين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة للحظة اعتداء راجح، المتهم بقتل محمود البنا، على الفتاة التي دافع عنها الأخير قبل وقوع حادثة القتل.

وفي معرض حديث المغردين عن تلك الواقعة وجهوا انتقادات للسينما المصرية ولبعض الممثلين بسبب الأفلام التي يغلب عليها طابع العنف والجنس والمخدرات.

وربط مغردون بين هذه الأعمال السينمائية وجريمة قتل الشاب المصري محمود البنا وجرائم أخرى منتشرة بشكل كبير في المجتمع المصري.

فقال هاشم الجندي: "القاتل الحقيقي في قصة راجح والبنا ده هو تقنين البلطجة في صورة السينما من أول إبراهيم الأبيض وأولاد رزق ومحمد رمضان وكل الحاجات دي وتصدير البلطجة في صورة البطل والمفروض يتعاقب مع القاتل صناع المحتوى الهابط ده اللي أكيد حادثة القتل دي بداية فقط ووراها جيل كامل اتربى على الحاجات دي".

وقال محمد البرعي: "محمد راجح ده يستحق الإعدام في ميدان عام على اللي عمله في محمود البنا وراجح ده من نواتج أفلام السبكي ومحمد رمضان ودول يعتبروا هما الجناة الحقيقيين، بس أنا أستغرب على الناس اللي كانت حاضره في الحادث واقفين يتفرجوا ويصوروا، المهم يا ريت يتم الإعدام لراجح".

وفي المقابل دافع كثيرون عن هؤلاء الممثلين، معتبرين تحميلهم مسؤولية قتل البنا خطأ وجهلا وأن المواضيع التي يتم تناولها في السينما المصرية ما هي إلا صورة عن الواقع الذي يعيشه الشارع المصري على حد قولهم.

وقد أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم "محمد أشرف عبدالغني راجح" وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بـ "قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد".

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام: "كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة، والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل احدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسا للدفاع عن النفس".

وختم البيان بالقول: "وتناشد النيابة العامة كل ولي أمر مراقبة أطفاله وشبابه في مراحل عمرية حرجة تتشكل فيها شخصياتهم وتستهدف خللها أخلقهم بدخائل على المجتمع، انتبهوا إلى من ترعون من شباب المستقبل؛ فأولئك هم عماد المجتمعات، بحسن تأهيلهم؛ تنهض الأمم وتزدهر، وبضياعهم تخسر الأمم وتنحدر؛ حفظ الله مصر وأهلها وشبابها".