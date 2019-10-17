مفاجأة مدوية.. سجّان العائلة الهولندية نمساوي

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

قالت السلطات الهولندية، الأربعاء، إنها تشتبه في أن رجلاً نمساوياً هو الذي سجن عائلة في قبو بمزرعة منعزلة في هولندا.

واتهمت السلطات الرجل (58 عاماً) والذي اعتقل الثلاثاء، بسجن العائلة لمدة 9 أعوام في المزرعة. ويمثل الرجل أمام قاض، الخميس.

ويُعتقد أن الأسرة، المكونة من ستة بالغين، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، بالإضافة إلى والدهم، كانت تعيش في المزرعة بالقرب من قرية «روينولد» في إقليم درينته، شرقي البلاد، منذ عام 2010.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية إن الرجل النمساوي رفض المساعدة القنصلية من بلاده. وذكرت الشرطة أنها ستواصل استجوابه.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الأسرة كانت تعيش في عزلة، حيث كانت تنتظر «نهاية الزمن».

وتم العثور على الأسرة بعد أن طلب أحد أبنائها (25 عاماً) المساعدة في حانة قريبة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصيب سكان البلدة بصدمة، حيث قالوا للصحفيين إنهم رأوا فقط رجلاً في المزرعة ولم يعرفوا أن لديه أسرة.

وتقع المزرعة وراء أشجار وعلى بعد حوالي 200 متر من أطراف البلدة.

وذكرت تقارير أنه كانت هناك حديقة خضراوات كبيرة وماعز، ما سمح للأسرة بالحصول على غذاء.