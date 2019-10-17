دبي تحتفل بمهرجان الأضواء «ديوالي» بفعاليات شيقة

المصدر: دبي - البيان

تحتفل دبي بمهرجان الأضواء ديوالي من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض التجارية خاصة على الذهب والمجوهرات إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيمة وعروض الألعاب النارية.

وخلال مؤتمر صحفي للكشف عن فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي والذي استضافته القنصلية الهندية العامة في دبي يوم امس، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات ودبي فستيفال سيتي، قال فيبول، القنصل العام للهند في دبي: «يسرنا الدعم الذي تقدمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والذي يُتيح تنظيم فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» في عدة مواقع في دبي هذا العام.

وستغمر البرامج الثقافية وعروض الألعاب النارية والأضواء ومهرجانات المأكولات المدينة بأجواء من الحيوية والحماسة التي لطالما اشتهر بها مهرجان «ديوالي»، الذي يُعتبر واحداً من أضخم المهرجانات في الهند، وباسم الجالية الهندية في الدولة أود التعبير عن عميق الامتنان للقيادة الإماراتية لإتاحة هذه الفرصة لنا للاحتفال بأفضل طريقة ممكنة في دبي وسائر إمارات الدولة، إذ يمثل هذا واحداً من أعمق أواصر الصداقة التاريخية بين البلدين».

وفي سياق تعليقه على العروض الترويجية التي سيشهدها «ديوالي»، قال محمد فراس، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس المهرجان الذي يندرج ضمن جدول فعاليات قطاع التجزئة الطابع العالمي والبيئة متعددة الثقافات لإمارة دبي. وسيتضمن هذا الحدث مجموعة من الحملات الترويجية والاحتفالات التي تمنح المقيمين في دبي وزوارها تجربة لا تنسى».

أنشطة متنوعة

من أبرز الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها مهرجان الأضواء ديوالي هذا العام الأنشطة التي تستضيفها المراكز التجارية، حيث يُطلق «دبي فستيفال سيتي مول» نسخته الرابعة من عرض «تخيل» تحت اسم «حديقة هاتيز» يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويحظى زوّار وجهة «ذا بوينت» الترفيهية من 18 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بفرصة الاستمتاع بعرض «سوربرايز بوكس دانس»، الذي يقدم راقصين مبدعين وعرضاً لرقصات الشارع الهندية وألعاباً نارية مميزة في 26 أكتوبر.

وتستعد منطقة السيف لاستضافة معرض «ديوالي ميلا»، وهو معرض فريد من نوعه يحتفي بالمهرجان من خلال تقديم طيف من الأنشطة المسليّة للزوار من 24 حتى 28 أكتوبر. من جهته، يرحب «ابن بطوطة مول» بالمتسوقين، ويدعوهم للاستمتاع بتجاربه الترفيهية الحيّة وعروضه الحصرية في متاجر التجزئة وباقته المميزة من الهدايا المتنوعة.أمّا في سيتي سنتر ديرة، فيُمكن للزوار المشاركة في باقة من الاحتفاليات التي تضمن لهم الفوز بعدد من الجوائز النقدية عند التسوق.

القرية العالمية

تشكل القرية العالمية بهذه المناسبة مكاناً مثالياً لاجتماع العائلات من دبي وجميع أنحاء العالم، حيث ينطلق موسمها الجديد بدورته الرابعة والعشرين من 29 أكتوبر. وسيحتضن الجناح الهندي في القرية العالمية خلال مهرجان «ديوالي» المقبل أكثر من 240 متجراً يستعرض أفضل ما في بلاد الهند من مشغولات حرفية وتحف يدوية. ويقدم الجناح مجموعة واسعة من المطاعم والمنصات وتشكيلةً من الأطباق الشهية المستوحاة من كل أنحاء الهند. كما تنطلق العروض الثقافية الهندية الرائعة على مسرح الجناح.

حفلات

يستعد ثلاثة من نجوم بوليود وهم كومار سانو وألكا ياجنيك وأوديت نارايان لتقديم عروض حيّة ومذهلة خلال حفلة «ليجندز فورإيفر» التي تنطلق في دبي للمرة الأولى على الإطلاق. وسيحظى عشاق الموسيقى بأمسية استثنائية مع أشهر إبداعات نجوم الساحة الغنائية، والتي ستملأ أجواء قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي يوم 18 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً.

كما ستتاح أمام العائلات والأصدقاء خلال أيام مهرجان «ديوالي» فرصة خوض تجربة احتفالية مميزة مع العرض المائي الفريد من نوعه والوحيد في دبي «لا بيرل» والذي يقدم ترقيةً خاصةً على التذاكر المحجوزة بين 17 أكتوبر و2 نوفمبر. وسينظم المنتدى الهندي الكلاسيكي فعالية «من الهند، كل الحب» خلال مهرجان ديوالي، والتي ستقدم نخبةً من فناني وموسيقيي الهند.