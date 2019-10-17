نهيان بن مبارك يفتتح «طيبة الطيبة - التسامح المديني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، المعرض الفني والتراثي «طيبة الطيبة - التسامح المديني» في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي.

ويقام المعرض الذي يضم أعمالاً فنية وتراثية لـ18 فناناً وفنانة سعودية من المدينة المنورة بتنظيم من «صالون لانتانا الثقافي» في أبوظبي، بالتعاون مع «رواق أديبات ومثقفات المدينة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون».

حضر الافتتاح محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وشريفي زاده سفير طاجيكستان لدى الدولة، وفرح البستكي رئيسة صالون لانتانا الثقافي، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون.

وأكد معالي الشيخ نهيان عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في المجالات كافة التي تركز على دعم التعاون المشترك.